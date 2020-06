Polizei ermittelt nach Ehestreit wegen versuchten Mordes

Ein Münchner Ehepaar ist vergangenen Donnerstag in Streit geraten. Dabei habe die Frau ein Messer ergriffen und ihren Mann verletzt. So schilderte der Verletzte es der Polizei, die jetzt wegen versuchten Mordes ermittelt. Warum beide in Streit geraten sind, ist bisher nicht geklärt. Klar ist nur, dass ein 50-jähriger Mann am Hals verletzt war, als er am Donnerstagabend gegen 19.00 Uhr die Polizei rief und angab, seine Frau habe ihn mit einem Messer angegriffen.

Ehefrau nach mutmaßlicher Messerattacke in Untersuchungshaft

Die Streife konnte die 42-jährige Tatverdächtige in der gemeinsamen Wohnung in München Riem festnehmen. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl wegen versuchten Mordes. Der Mann kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Laut Polizei ist er außer Lebensgefahr.