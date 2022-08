Polizei ermittelt nach Augsburger Bahnchaos wegen Brandstiftung

Ein Brand an einem Stellwerk in Mering hatte zu einem Kabelschaden geführt. Die Folge waren massive Auswirkungen auf den Bahnverkehr zwischen Augsburg Hauptbahnhof und München am Montag und am Dienstagmorgen. Wegen der beschädigten Kabel konnten die Signale für die Züge nicht mehr korrekt gesteuert werden, beschreibt eine Bahnsprecherin das Problem.

Zunächst äußerte sich die Bundespolizei nicht konkret zur Ursache des Brandes. Mittlerweile hat sie dem BR Ermittlungen wegen Brandstiftung bestätigt.

Viele Züge fahren wieder planmäßig - Fernverkehr teilweise noch gestört

Am Dienstagvormittag normalisierte sich der Bahnverkehr weitgehend, der Stellwerkschaden wirkt sich aber weiterhin aus. Wie lange die Störungen noch andauern, hängt laut einer DB-Sprecherin davon ab, wann die beiden Fernverkehrsgleise freigegeben werden können. Dafür muss es Technikern gelingen den Brandschaden zu beseitigen.

Laut Streckenauskunft der Bahn fallen am Dienstagvormittag vor allem noch Regionalverbindungen der BRB (Bayerische Regiobahn) aus. Die DB-Züge im Nah- und Fernverkehr sind laut einer Sprecherin "größtenteils" wieder fahrplanmäßig unterwegs.

Allerdings komme es teilweise noch immer zu Verspätungen und Umleitungen. So werden beispielsweise Fernverkehrszüge, die aus nördlicher Richtung über Augsburg nach München fahren würden, über Ingolstadt umgeleitet. Fernverkehrszüge aus Richtung Ulm/Stuttgart würden größtenteils schon wieder über Augsburg fahren, so die Sprecherin.