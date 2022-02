Polizei ermittelt möglichen Serienspanner von Regensburg

Über Jahre hinweg soll ein Mann in Regensburg Frauen durch ihre Schlafzimmerfenster ausgespäht haben. Jetzt ist die Polizei dem mutmaßlichen Serienspanner möglicherweise auf die Spur gekommen. Ein 55 Jahre alter Regensburger sei als tatverdächtig ermittelt worden, bestätigte ein Polizeisprecher am Dienstag auf Anfrage. Der Mann bestreite jedoch die Vorwürfe.

Mehr als ein Dutzend Anzeigen

Ein und derselbe Täter soll über Jahre hinweg im Westen von Regensburg immer wieder Frauen durch die Fenster ihrer Wohnungen beobachtet haben. Bis heute sind bei der Polizei mehr als ein Dutzend Anzeigen gegen den unbekannten Spanner aufgelaufen.

Spanner auf frischer Tat gefilmt

Der Fall machte vor einem Jahr Schlagzeilen, weil einige der betroffenen Frauen in ihrer Hilflosigkeit an die Öffentlichkeit gingen. Einem der Opfer war es zuvor gelungen, den Täter mit Hilfe einer Überwachungskamera dabei zu filmen, wie er auf ihrer Terrasse steht und durchs Fenster schaut. Die junge Frau veröffentlichte den Film in den sozialen Netzwerken. Auch der Bayerische Rundfunk hatte mehrfach über den Fall berichtet.

Kein Haftbefehl

Wie die Fahnder jetzt auf die Spur des verdächtigen 55-Jährigen gekommen sind, wollte der Polizeisprecher unter Verweis auf die Ermittlungstaktik nicht sagen. Es habe jedoch Durchsuchungen gegeben. Die Spurenauswertung sei noch nicht abgeschlossen. Gegen den Mann werde wegen des Verdachts der Nachstellung und des Hausfriedensbruchs ermittelt. Ein Haftbefehl sei nicht erlassen worden.