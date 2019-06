vor 18 Minuten

Polizei ermittelt: Mann ertrinkt nach Wette in Weiher

Am Samstagabend ist ein junger Mann in Hart bei Chieming im Landkreis Traunstein in einem seichten Weiher ertrunken. Der Tote war Nichtschwimmer und ging eine verhängnisvolle Wette ein, so erste Erkenntnisse der Polizei.