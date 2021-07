Polizei ermittelt gegen jugendliches Trio aus Erlangen

Die Erlanger Polizei hat drei Schüler ermittelt, die Ende Mai von einem Parkdeck Betonbrocken auf die Fahrbahn geworfen haben sollen. Außerdem kämen die drei 13-Jährigen für weitere Straftaten infrage, heißt es im Polizeibericht – allerdings ist das Trio noch strafunmündig.

Kabeltrommel angezündet

Im Einzelnen wird den drei Jungen vorgeworfen, im Mai dieses Jahres Steine auf die Fahrbahn der Nürnberger Straße geworfen zu haben. Es sei nur dem Zufall zu verdanken gewesen, dass dabei niemand verletzt wurde, so die Einschätzung der Polizei. Außerdem sollen die Schüler im Juni am Riversideplatz gezündelt haben. Dabei wurde auch eine Kabeltrommel der Deutschen Bahn zerstört. Es kam zu einem Einsatz für die Feuerwehr – der angerichtete Schaden wird auf 5.000 Euro beziffert.

Notausgangsschilder abmontiert

In einem Parkhaus in der Nikolaus-Fiebiger-Straße trat das Trio offenbar ein weiteres Mal strafrechtlich in Erscheinung: Dort sollen die Jungen mehrere Notausgangsschilder abmontiert und gestohlen haben. Die Schilder seien bei Durchsuchungen teilweise wieder aufgefunden worden, heißt es.

Ermittlungen und Erziehungsgespräche

Auch wenn die 13-Jährigen strafunmündig sind, wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei habe zudem eindringliche Gespräche mit den mutmaßlichen Tätern geführt. Die Eltern wurden darüber hinaus zu sogenannten Erziehungsgesprächen geladen. Zudem werden in solchen Fällen die zuständigen Jugendämter mit einbezogen.