Polizei ermittelt: 10.000 Liter Gülle ausgelaufen

In der Ortschaft Schauberg im Landkreis Passau haben sich in der Nacht auf Sonntag rund zehn Kubikmeter Gülle auf der Hoffläche eines landwirtschaftlichen Anwesens verteilt. Wie die Polizei mitteilt, war ein Überlaufrohr vom Druck der Gülle angehoben worden.

Gülle läuft in Straßengraben

Die Gülle gelangte dann teilweise in einen abschüssigen Straßengraben und auf die Gemeindestraße Richtung Siglmühle. Die Feuerwehr verhinderte, dass die Brühe in ein Regenrückhaltebecken lief.

Noch in der Nacht wurden Hoffläche und Straße gesäubert, ein Bagger befreit den Straßengraben am Sonntag von Gülleresten. Das Regenrückhaltebecken wurde zusätzlich mit Schiebern abgedichtet, damit keine Güllereste in den Keinzlmühlbach und weiter in den Staffelbach fließen.

Ermittlungen wegen Gewässerverunreinigung

Die Polizei entnahm an relevanten Stellen Wasserproben, die beim Wasserwirtschaftsamt jetzt untersucht werden. In den Bächen konnte noch keine Veränderung festgestellt werden.

Die Polizei Hauzenberg nahm Ermittlungen wegen Gewässerverunreinigung auf.