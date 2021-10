vor 16 Minuten

Polizei-Ergänzung: Bamberger Parteien fordern Sicherheitsdienst

Weil die Ordnungswidrigkeiten in der Öffentlichkeit in Bamberg angeblich zunehmen, plädieren Grüne und SPD für den Einsatz eines Sicherheitsdienstes in der Stadt. Dadurch sollen Wiederholungstäter sanktioniert werden.