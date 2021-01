Polizei: Entspannte Lage am Testzentrum Furth im Wald

Am Corona-Testzentrum am bayerisch-tschechischen Grenzübergang Furth im Wald kommt es am Mittwochmorgen offenbar nicht zu besonderen Verzögerungen. Der Verkehr laufe reibungslos, die tschechischen Pendler würden zügig zu ihren Tests kommen, teilte ein Sprecher der Polizei in Furth im Wald auf Anfrage mit.

Chaos am Montag

Am Montag nach Einführung der neuen Testpflicht für tschechische Berufspendler war es in Furth im Wald und an anderen Grenzübergängen in der Oberpfalz und Niederbayern noch zu teils chaotischen Szenen gekommen. Die Pendler mussten oft stundenlang auf ihre Tests warten und es bildeten sich kilometerlange Staus. Der Polizei zufolge hatten sich am Montag viele Autofahrer irrtümlich in die Schlange eingereiht, weil sie gedacht hätten, es gebe allgemeine Grenzkontrollen.

40 Autos in der Schlange

Das Testzentrum in Furth im Wald öffnet um 5 Uhr morgens. Zu diesem Zeitpunkt warteten heute Morgen nach Polizeiangaben nur rund 40 Autofahrer auf ihren Test. Viele Pendler hätten sich offenbar schon am Vorabend einen neuen Test besorgt.

Auch am Grenzübergang Waldmünchen war es am Mittwochmorgen ruhig. Es gebe freie Parkplätze vor dem Testzentrum und keinen Rückstau am Grenzübergang Höll, teilte die Polizei auf Anfrage mit.

Zweite Welle erwartet

Seit dieser Woche gelten für Personen, die aus einem Corona-Hochrisikogebiet wie Tschechien einreisen wollen, verschärfte Regeln. Sie müssen an der Grenze einen negativen Corona-Test vorlegen, der höchstens 48 Stunden alt ist. Deshalb war für Mittwoch eine zweite Welle an den grenznahen Testzentren erwartet worden.