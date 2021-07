Polizei entdeckt durch Zufall Marihuana-Plantage im Keller

In Landau an der Isar im Landkreis Dingolfing-Landau hat ein 26-Jähriger seinen zehn Jahre älteren Bruder in große Schwierigkeiten gebracht. Die Polizei hatte wegen ihm und eines anderen Deliktes das gemeinsame Wohnhaus durchsucht. Dabei wurde dann aber auch eine Marihuana-Plantage des älteren Bruders entdeckt.

Polizei wirft Bruder Drogenhandel vor

Wie das Polizeipräsidium Niederbayern mitteilte, fanden die Landshuter Kripo-Beamten im Keller insgesamt 35 Pflanztöpfe, 45 Setzlinge, rund 450 Gramm geerntetes Marihuana und Rauschgiftutensilien. Der 36-jähriger Bewohner gab den Besitz zu. Nun muss er sich wegen Drogenhandels in nicht geringer Menge verantworten, so die Polizei. Er wurde festgenommen und in ein Gefängnis gebracht.