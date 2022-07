Polizei-Einsatz in Bad Brückenau: Hobby-Schütze übt in Parkhaus

In Bad Brückenau hat ein 57-jähriger Mann am Montag in einem Parkhaus mit seinem Luftgewehr Schießübungen abgehalten. Laut Polizei hatte er auf einem Parkdeck einen provisorischen Schießstand eingerichtet. Passanten schlugen daraufhin Alarm. Wie die Polizeiinspektion Bad Brückenau am Dienstag mitteilt, war um 18.45 Uhr die Mitteilung eingegangen, dass auf dem oberen Parkdeck eines Parkhauses in der Heinrich-von-Bibra-Straße mit einem Luftgewehr Schießübungen gemacht würden.

57-Jähriger ganz in seine Schießübungen vertieft

Die Beamten trafen vor Ort auf einen 57-jährigen Mann an, der sich auf dem Parkdeck einen provisorischen Schießstand aufgebaut hatte. Dort zielte er so konzentriert und vertieft auf seine Zielscheibe, die er vor einem Kugelfang angebracht hatte, dass er die sich nähernden Polizeibeamten zuerst gar nicht bemerkte. Laut Polizei reagierte er erst, nachdem er von den Beamten direkt angesprochen worden war.

Hobby-Schütze gab gleich sein Gewehr ab

Der 57-Jährige zeigte sich der Polizei zufolge gleich sehr kooperativ und händigte sein Luftdruckgewehr aus. Wie sich herausstellte, handelte es sich hierbei um ein Luftgewehr, für das kein Waffenschein nötig ist. Allerdings hätte der Mann das Luftgewehr nicht herumtragen und damit in der Öffentlichkeit schießen dürfen. Er hätte aber auf dem eigenen Grundstück oder in seinem Keller damit schießen dürfen. Die Beamten stellten das Gewehr zur waffenrechtlichen Bewertung sicher. Gegen ihn wird nun wegen verschiedener Verstöße nach dem Waffengesetz ermittelt.