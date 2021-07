vor weniger als einer Minute

Jugendliche mit Waffen? Einsatz der Polizei an Nürnberger Schule

In Nürnberg läuft gerade ein größerer Einsatz an einer Schule. Das teilte die Polizei auf Twitter mit. Offenbar wurden Jugendliche mit einer Waffe gesehen. Die Bevölkerung wird aufgefordert, den Bereich in der Fleischmannstraße weiträumig zu meiden.