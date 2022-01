Polizei: Eher ruhiger Jahreswechsel in Niederbayern

In Niederbayern verlief der Jahreswechsel eher ruhig. Das teilte ein Sprecher der Einsatzzentrale auf BR-Anfrage mit. Schwerere Unfälle gab es demnach nicht. Nur vereinzelt hatten die Beamten zu tun.

Küchenbrand und Protestzug

Die Feuerwehr musste lediglich in Mallersdorf im Landkreis Straubing-Bogen ausrücken, nachdem in einer Küche Feuer ausgebrochen war. Verletzt wurde niemand.

In Simbach am Inn im Landkreis Rottal-Inn versammelten sich am Abend etwa 60 Personen zu einem nicht angemeldeten Protestzug, um gegen geltende Pandemiebestimmungen zu protestieren. Zwischenfälle oder Störungen habe es hier keine gegeben, so der Polizeisprecher weiter.

Polizisten kontrollieren Ansammlungsverbot

Bereits im Vorfeld hatte die Polizei angekündigt, in der Silvesternacht verstärkt im Einsatz zu sein, um die geltenden Kontaktbeschränkungen zu kontrollieren. Gemäß der aktuellen bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung galt auf vielen Plätzen ein Ansammlungsverbot, etwa in Straubing und Landshut. Maximal zehn Feiernde durften hier zusammenkommen. Zudem galt auf vielen Plätzen ein Böllerverbot, zum Beispiel in Landshut, Passau und Straubing.