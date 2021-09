Polizei: E-Scooter-Akku löste wohl Brand in Augsburg aus

Schon am Wochenende waren Vermutungen laut geworden, dass ein E-Roller-Akku den verheerenden Brand in der Augsburger Karolinenstraße verursacht haben könnte. Diese Theorie bestätigte nun das Polizeipräsidium Schwaben Nord in Augsburg. Zumindest gehe man davon aktuell mit "an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" aus.

Der E-Scooter war im Eingangsbereich einer Wohnung des historischen Gebäudes abgestellt, als der Brand ausbrach.

Erschwerte Ermittlungsarbeiten

Die Ermittlung der Brandursache gestaltet sich schwierig, da von der betreffenden Wohnung im obersten Stockwerk nichts mehr übrig ist.

Bei dem Brand vor zehn Tagen war ein Millionenschaden entstanden. Das Haus aus dem 16. Jahrhundert musste abgetragen werden. Immer wieder waren Glutnester aufgeflammt, die Feuerwehr musste immer wieder zu Löscheinsätzen ausrücken. Ernsthaft verletzt wurde bei dem Brand niemand. Einige Tage nach dem Feuer wurde der Giebel des Gebäudes kontrolliert zum Einsturz gebracht.

Kripo gibt Tipps zum Umgang mit Akkus

Die Brandermittler der Kripo Augsburg wies in einer Mitteilung darauf hin, dass man Akkus beim Laden nicht unbeaufsichtigt lassen und sie nicht auf brennbaren Oberflächen abstellen dürfe. Es sei ratsam, nur das Original-Ladekabel zu verwenden und den Akku bei erkennbaren Defekten oder Verformungen nicht weiter zu verwenden.