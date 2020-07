Polizei durchsucht AWO-Heim in Aichach

Altenheime und Pflegeeinrichtungen galten von Beginn der Corona-Pandemie an als stark gefährdete Einrichtungen. Das zeigte sich auch in Aichach: Im Altenpflegeheim der Arbeiterwohlfahrt starben dort insgesamt 17 Bewohner an oder mit einer Covid-19-Infektion. Den Tod eines 81-jährigen Bewohners wollte sein Angehöriger nicht einfach so stehen lassen und hat Anzeige erstattet.

Polizeibeamte beschlagnahmten Krankenunterlagen

Im Zuge dieser Ermittlungen hat die Polizei nun das AWO-Seniorenheim in Aichach durchsucht. Wie ein Polizeisprecher dem BR bestätigte, waren am Donnerstag rund zwölf Ermittler vier Stunden lang im Einsatz. Die Beamten vollzogen damit einen gerichtlichen Durchsuchungsbeschluss. Im Rahmen der Durchsuchung wurden laut Augsburger Staatsanwaltschaft Unterlagen, insbesondere Kranken- und Pflegeunterlagen, sichergestellt.

Verdacht auf fahrlässige Körperverletzung oder Tötung

Die Unterlagen würden jetzt ausgewertet. Die Ermittler gehen demnach einem Anfangsverdacht gegen Unbekannt wegen fahrlässiger Körperverletzung oder gegebenenfalls fahrlässiger Tötung nach. Außerdem müsse überprüft werden, ob überhaupt ein Fremdverschulden gegeben sei.

AWO-Schwaben von der Durchsuchung überrascht

Auch Wofgang Mayer-Schwarzenbach von der AWO Schwaben bestätigte die Durchsuchung im Aichacher Heim. Die Ermittler hätten mit Beschäftigten gesprochen und Pflegeunterlagen kopiert. Die Durchsuchung habe ihn überrascht, auch wenn die Ermittlungen schon einige Zeit liefen.

Derzeit keine Corona-Fälle im Seniorenheim in Aichach

Warum es in dem Aichacher Heim ein so "massives Infektionsgeschehen" gegeben habe, könne er sich nicht erklären. Personelle Engpässe hatte es laut Mayer-Schwarzenbach zum Zeitpunkt des Ausbruchs nicht gegeben. Im Moment gebe es im AWO-Seniorenheim in Aichach keine bekannten Corona-Fälle, weder unter Bewohnern noch unter den Beschäftigten. Die Menschen würden aber regelmäßig getestet.