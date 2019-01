Polizei durchsucht Ankerzentrum Waldkraiburg

Hintergrund der Aktion sind nach Angaben von Polizeisprecher Stefan Sonntag vom Polizeipräsidium Oberbayern Süd zahlreiche Vorfälle in der Unterkunft und deren Umgebung. Insgesamt wurden nach Polizeiangaben in den vergangenen zehn Monate in Waldkraiburg 92 Straftaten registriert, die von Bewohnern der Unterkunft begangenen worden seien.

Keine Bleibeperspektive

Die Einrichtung in Waldkraiburg ist eine Dependance des Ankerzentrums in Manching. Der überwiegende Teil der dort untergebrachten Asylbewerber stammt aus Nigeria. Sie haben nach Einschätzung der Behörden keine Bleibeperspektive in Deutschland.

Rauschgiftspürhunde im Einsatz

Bei der offiziell als "Begehung" bezeichneten Durchsuchung werden die Personalien aller angetroffenen Menschen überprüft. Dabei geht es darum, unter Umständen polizeilich gesuchte Personen und sogenannte "Fremdschläfer" zu finden. So werden Menschen bezeichnet, die sich in dieser Unterkunft nicht aufhalten dürfen. Außerdem werden Rauschgiftspürhunde eingesetzt, um nach Betäubungsmitteln zu suchen.