Polizei-Bodycams: Warum sie eingesetzt werden und wann nicht

Bei den tödlichen Polizeieinsätzen in Wenzenbach und in Mannheim hatten die Polizisten jeweils Bodycams dabei. In beiden Fällen waren die Kameras nicht eingeschaltet. Dabei dienen die Aufzeichnungen in erster Linie zum Schutz der Polizisten.