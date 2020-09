Polizei-Bodycams: Positive Bilanz in Schwaben

Vor einem Jahr wurden sie vorgestellt, inzwischen sind sie fester Bestandteil der Ausrüstung für die Polizei in Schwaben: Die Bodycams erfüllen ihren Zweck, so die Rückmeldung der Einsatzkräfte. Die Kameras würden im Zweifelsfall nicht nur Beweismaterial, etwa für Übergriffe auf Polizisten, liefern, sondern vor allem zur Deeskalation beitragen, so Polizei-Pressesprecher Holger Stabik. Alleine die Androhung einer Aufzeichnung würde helfen, dass manche Einsätze ohne größere Konflikte ablaufen.

Tragen der Bodycam ist freiwillig

Grundsätzlich können die Einsatzkräfte freiwillig wählen, wann sie eine Bodycam mit sich führen. Bevor diese im Einsatz eingeschaltet wird, müssen die Polizistinnen und Polizisten ihr Gegenüber darauf hinweisen, dass ab sofort Ton- und Bildaufnahmen angefertigt werden.

Kameras jetzt auch für Hundeführer

Zunächst waren im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West 100 Kameras verfügbar, jetzt kommen noch 20 Geräte dazu. Ab sofort sind auch die Diensthundeführer in Neu-Ulm und Kempten damit ausgestattet. Diensthundeführerin Katharina Baisch sagte dem BR, dass die Bodycams für sie auch deswegen sinnvoll sind, weil Hundeführer bei Streifen oft alleine – nur mit Hund – unterwegs sind. Die Kameras seien dann auch eine Absicherung, weil sie im Zweifelsfall einen korrekten Einsatz nachweisen können.

Mitschnitt als Beweismittel vor Gericht

Im letzten Jahr sind im Polizeipräsidium etwa 200 Videos pro Monat aufgenommen worden, über 500 Mal sind sie als Beweismittel in Gerichtsverfahren verwendet worden. Laut Polizei gab es erst eine offizielle Beschwerde beim Polizeiverwaltungsamt über einen angeblichen Einsatz der Bodycams, allerdings sei in dem Fall nachweislich keine Aufnahme angefertigt worden.

Kritik von Datenschützern

Wenn die Kameras im Stand-By-Betrieb laufen, zeichnen die Kameras immer die letzten 30 Sekunden vor dem Start der eigentlichen Aufnahme-Funktion auf. Beauftragte für Datenschutz hatten diese Praxis in der Vergangenheit kritisiert. Die Videos sind allerdings verschlüsselt und nicht im Internet (etwa auf einer Cloud), sondern lokal bei den jeweiligen Polizeidienststellen gespeichert. Die Polizisten können ihre eigenen Aufnahmen nicht ansehen, diese werden nach 21 Tagen automatisch und unwiederbringlich gelöscht.