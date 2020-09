Polizei bittet um Mithilfe: 29-Jährige aus Bayreuth vermisst

Seit Montag (14.09.20) wird die 29-jährige Theresa Weiß aus Bayreuth vermisst. Wie die Polizei mitteilt, seien umfangreiche Suchmaßnahmen mit einer Großzahl von Einsatzkräften und einem Polizeihubschrauber bislang erfolglos geblieben. Außerdem seien etwa 50 Ehrenamtliche des Bayerisches Rotes Kreuzes (BRK) und der Bergwacht im Einsatz, heißt es in einer Mitteilung.

Vermisste aus Bayreuth ist etwa 1,70 Meter groß

Die Vermisste ist etwa 1,70 Meter groß und schlank. Sie hat dunkelblonde, hüftlange Haare, die sie sehr oft zu einem Dutt zusammengebunden hat. Zuletzt trug sie graue Nike-Schuhe und möglicherweise eine graue Wanderhose.

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Die Frau habe am Montag um etwa 09.30 Uhr ihre Wohnung in Bayreuth verlassen und ist seitdem verschwunden. Sie befinde sich momentan in einem psychischen Ausnahmezustand und ist somit auf ärztliche Hilfe angewiesen. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Im Rahmen der Suchmaßnahmen nahe der B22 bei Bayreuth musste die Bundesstraße kurzzeitig gesperrt werden, teilte das BRK mit.