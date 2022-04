Polizei-Bilanz nach Schwertransporter-Kontrollen in Unterfranken

Im unterfränkische Hösbach wurden am Mittwoch zwischen 14 und 17 Uhr Schwerlastkontrollen durchgeführt. Die Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Aschaffenburg-Hösbach hat hierbei vor allem die Lenk- und Ruhezeiten, technische Ausstattung der Fahrzeuge und das zulässige Gesamtgewicht kontrolliert. Auf BR24-Anfrage hieß es von der Polizei, dass zwar mit acht Lkws nur vergleichsweise wenig Fahrzeuge kontrolliert wurden – die Beanstandungen in diesen Fällen seien allerdings ungewöhnlich gewesen.

Urkundenfälschung, Lkw überladen, fehlende Genehmigung

So wurde bei einem Schwertransporter Urkundenfälschung festgestellt, weil in den Papieren eine Achse mehr eingetragen war. Laut Polizei gibt es gegen den Fahrer und den Verantwortlichen in der Firma nun eine Anzeige wegen Urkundenfälschung.

Die Beamten stellten außerdem bei einem Lkw eine Überladung von etwa 17 Prozent fest. Zugelassen waren etwa 11 Tonnen, das Fahrzeug war aber mit 14 Tonnen beladen. Außerdem war der Führerschein des Fahrers abgelaufen.

Zuletzt gab es eine Beanstandung bei einem Großraumtransporter. Dieser war zu lang und zu hoch, hatte aber keine Genehmigung dafür. So waren für das Fahrzeug etwa 19 Meter erlaubt, aber der Transporter war knapp über 21 Meter lang.