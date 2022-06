Polizei beim G7-Gipfel: Personalmangel in den Regierungsbezirken

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) schätzt, dass wegen des G7-Gipfels rund 30 Prozent der bayerischen Polizisten im Einsatz sind. Wie der bayerische Landesverband und die extra für den G7-Gipfel eingerichtete Pressestelle der Polizei bestätigt, ist dabei jedes Polizeipräsidium gleich belastet.

G7-Gipfel in Bayern: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Fast ein Drittel der Beamten abgezogen

Konkret heißt das zum Beispiel für den Regierungsbezirk Oberpfalz, dass von den rund 2.300 Polizisten fast 700 Beamte für den Einsatz beim G7-Gipfel im oberbayerischen Elmau abgezogen worden sein dürften. Ähnlich, da ähnliche große Personalstärke, dürften auch die Zahlen für das Einsatzgebiet des Polizeipräsidiums Niederbayern sein.

Auch außerbayerische Polizeibeamte im Einsatz

Offiziell bestätigt wurde die Zahl von der G7-Pressestelle der Polizei bisher nicht. Eine Sprecherin teilt mit, bei der Vorbereitung und Bewältigung des Einsatzes anlässlich des G7 Gipfels 2022 handle es sich um eine große Kraftanstrengung für die gesamte Bayerische Polizei, die mit Unterstützung von außerbayerischen Einsatzkräften für die Sicherheit der Veranstaltung sowie auch der Bevölkerung sorge.

Polizei sieht Sicherheit in Bezirken gewährleistet

Insgesamt sind für den Schutz des G7-Gipfels etwa 18.000 Polizisten zusammengezogen worden. Die Sicherheit in Bayern und in den einzelnen Regierungsbezirken sieht die Polizei nicht gefährdet. "Neben der Absicherung des G7-Gipfels 2022 wird sich die Bayerische Polizei selbstverständlich auch weiterhin um die Sicherheit im gesamten Freistaat kümmern. Die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs wird nicht zuletzt durch eine Urlaubssperre gewährleistet", heißt es.

Personalmangel: Dienststellen müssen umplanen

Für Christian Kiener, DPolG-Bezirksvorsitzenden in der Oberpfalz und Mitglied im Landesvorstand, bedeutet der G7-Gipfel daher vor allem eins: Mehr Belastung für die bayerischen Polizeibeamten. "Unterm Strich bleibt die Sicherheit zwar gewährleistet. Aber mit weniger Personal muss nun jede Dienststelle so umplanen, dass sie die Dienststärke aufrechterhalten kann", sagt Kiener. Kurzfristig müssten daher neue Schichtmodelle angewandt werden.

240.000 Überstunden für Ostbayerns Polizeibeamte

Das heißt: Die Beamten müssen teils länger arbeiten, mit weniger freien Tagen zwischen den Diensten. Die Bayerische Polizei baut dadurch weitere Überstunden auf, warnt Kiener. "Wie 2015 schieben wir dann wieder einen Berg vor uns her." Bereits jetzt kommen die Beamten jeweils in Niederbayern und der Oberpfalz auf rund 120.000 Überstunden, so das Bayerische Innenministerium auf BR-Nachfrage. Insgesamt haben sich bei der Bayerischen Polizei über 2,4 Millionen Überstunden angehäuft.