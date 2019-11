Polizei beendet in Halloween-Nacht Facebook-Party mit 150 Gästen

Im mittelfränkischen Emskirchen konfiszierte die Polizei in der Halloween-Nacht eine Musikanlage und beendete damit die Facebook-Party eines 16-Jährigen. Der hatte – wohl ohne das Wissen seiner Eltern – über das soziale Netzwerk zu sich nach Hause eingeladen. Rund 150 Gäste kamen und Anwohner beschwerten sich wegen Ruhestörung.

Bei Tempo 65 Handbremse auf der Autobahn gezogen

Auf der A73 bei Erlangen gerieten nach Angaben der Polizei zwei Männer auf dem Heimweg von einer Halloween-Party im Auto in Streit. Daraufhin zog der Beifahrer die Handbremse. Bei rund 65 Stundenkilometern konnte der Fahrer laut Polizei gerade noch reagieren und das Fahrzeug auf den Seitenstreifen lenken. Der Beifahrer muss sich unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Nötigung verantworten. Wie die Polizei mitteilte, sprang er maskiert aus dem stehenden Wagen und versuchte, auf der Autobahn mehrere Fahrzeuge aufzuhalten.

16-Jährige an Halloween mit Attrappe eines Sturmgewehrs unterwegs

Zu einem Einsatz in Lauf an der Pegnitz wurde die Polizei gerufen, weil eine 16-Jährige zu Halloween mit einer täuschend echten Attrappe eines Sturmgewehrs an einem Bahnhof stand. Zum Glück, so ein Sprecher der Polizei, löste die Attrappe in diesem Fall keine Panik aus.

Die Polizei in Mittelfranken rückte außerdem mehrfach wegen Ruhestörung, Körperverletzung und Sachbeschädigung aus – unter anderem wegen zerkratzter Autos und wegen Eierwürfen.

Mann in Landshut mit Messer verletzt

Zwei Fälle von gefährlicher Körperverletzung beschäftigten in der Nacht die Polizei in Niederbayern. In Landshut hatte eine Frau Streit mit ihrem 59 Jahre alten Mitbewohner, nachdem der von einer Halloween-Party nach Hause gekommen war. Sie verletzte ihn mit einem Messer.

In einer Diskothek in Passau schlug ein 19-Jähriger einem 28 Jahre alten Mann wegen eines Streits um eine Halloween-Maske ins Gesicht. Der 19-Jährige flüchtete, wurde aber von der Polizei gefasst.

Eierwürfe an Halloween im Landkreis Regenburg

Im Oberpfälzer Landkreis Regensburg gab es in der Halloween-Nacht mehrere Fälle von Eierwürfen. In Neutraubling bewarfen Unbekannte die Fassade des Pfarramtes. Der Schaden liegt bei etwa 500 Euro, teilte die Polizei mit. In Obertraubling bewarfen Feiernde mehrere Autos mit Eiern. In Oberhinkofen trafen Eier ein frisch renoviertes Haus.

Vier Jugendliche nach Streit in Eppisburg im Krankenhaus behandelt

In Schwaben kam es nach Angaben der Polizei bei einer Halloween-Party in Eppisburg im Landkreis Dillingen zu einer größeren Auseinandersetzung. Mehrere Personen wurden leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatten mehrere Personen auf einen jungen Mann eingeschlagen. Die Situation eskalierte weiter. Vier Jugendliche mussten ins Krankenhaus.

Polizei in Oberfranken spricht von relativ ruhiger Halloween-Nacht

In Oberfranken ist die Halloween-Nacht ohne größere Polizeieinsätze verlaufen. Beamte rückten wegen 20 Ruhestörungen, vier Sachbeschädigungen und neun leichten Körperverletzungen aus.

Abgerissene Kennzeichen in Bad Kissingen

Das Polizeipräsidium Unterfranken berichtet von vereinzelten Sachbeschädigungen. In Kitzingen sollen drei Schüler im Alter von 11 bis 12 Jahren ein Haus mit Eiern beworfen haben. In Bad Kissingen rissen Unbekannte an drei Fahrzeugen Kennzeichen ab. Alles in allem sei es aber eine ruhige Nacht gewesen.