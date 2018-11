Polizei appelliert vor Eishockey-Derby an Fans

Nulltoleranz gegenüber Unruhestiftern im Spiel der Starbulls Rosenheim gegen den SC Riessersee - die Polizei will beim Oberbayern-Eishockey-Derby konsequent gegen gewaltbereite Fans vorgehen, heißt es von Seiten des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Was in der Vergangenheit passiert ist, soll sich heute Abend in Garmisch-Partenkirchen auf keinen Fall wiederholen.

Pyrotechnik und Böller auf der Eisfläche

Trotz Polizeigroßaufgebot hatten Fans immer wieder Pyrotechnik mit ins Stadion geschmuggelt. Mehrfach zündeten sie Kanonenschläge und warfen Böller auf die Eisfläche - einer verfehlte nur knapp einen Spieler. Vor und im Stadion kam es immer wieder zu Schlägereien und Randale.

Ultrafans machen Ärger

Polizeisprecher Stefan Sonntag spricht gegenüber dem Bayerischen Rundfunk von einer Ultraszene im Eishockey ähnlich wie im Fußball. Es sei nicht von der Hand zuweisen, dass gewaltbereite Fans sogar extra anreisen, um Ärger zu machen. Jedoch seien diese Ultrafans bekannt und wer Ärger wolle, bekomme ihn mit der Polizei, so Sonntag.

Sportlich wird es ein heißer Tanz auf dem Eis - Die Starbulls Rosenheim wollen gegen SC Riessersee die Revanche für die 1:3-Pleite vom Hinspiel.