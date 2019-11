Polizei-Aktion gegen Gewaltvideos auf Kinderhandys angelaufen

Zahlen steigen alarmierend an

Immer öfter hat die Polizei mit Fällen zu tun, die laut Gesetz Straftaten sind. Allein in Niederbayern stieg die Zahl sexuellen Missbrauchs durch Vorzeigen von pornografischen Bildern und Videos auf ein Jahr (von 2017 auf 2018) um knapp 55 Prozent (von 31 Fällen auf 48). Auch das Verbreiten pornografischer Schriften nahm um knapp zehn Prozent zu (von 124 auf 136 Fälle).

Verstörende Wirkung auf Kinder

Am Robert-Koch-Gymnasium in Deggendorf hängen bereits Plakate. Schulleiter Heinz-Peter Meidinger kennt das Problem von Gewalt- und auch Mobbingvideos auf Schülerhandys. Er kennt deswegen auch die Wirkungen solcher Videos: "Kinder, die verstört sind, die Angst bekommen, die sich auch nicht trauen, sich den Eltern oder Lehrern anzuvertrauen - das führt im Extremfall auch dazu, dass Kinder Schulangst bekommen, dass sie auch nicht mehr in die Schule gehen wollen."

Schüler mit geteilter Meinung

Die Schüler am Deggendorfer Gymnasium sehen die Plakataktion mit gemischten Gefühlen. Die Warnung, dass das Handy weggenommen wird, regt sie zum Nachdenken an. Sie fänden jedoch Vorträge von Polizisten angebrachter, in denen Jugendliche über die Konsequenzen aufgeklärt werden.