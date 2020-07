Politprominenz beim Spatenstich zum Donauausbau

Mit dem Spatenstich beginnt am Nachmittag ein Großprojekt, um das Jahrzehnte lang gestritten wurde: der Donauausbau in Niederbayern. Bei dem Ausbau geht es um insgesamt 70 Fluss-Kilometer zwischen Straubing und Vilshofen im Kreis Passau - zunächst steht der 38 Kilometer lange Teilabschnitt bis Deggendorf an. Hochwasser sollen nach dem sogenannten sanften Ausbau statistisch nurmehr alle 100 Jahre statt alle 30 Jahre auftreten.

Politprominenz: Mit Schirm und Maske

Viele hochrangige Politiker lassen sich diesen historischen Start trotz Regenwetters nicht entgehen. Ab 14 Uhr sind Ministerpräsident Markus Söder und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (beide CSU) bei der Baustelle am Polder Sulzbach im Kreis Straubing-Bogen. Begleitet werden sie von Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) und Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU). Nach offiziellen Worten wird der symbolische Spatenstich stattfinden.