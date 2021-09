Politischer Schlagabtausch in Abensberg: Gasthaus statt Bierzelt

Das zweite Jahr der Pandemie ist auch das zweite Jahr, indem keine Volksfeste stattfinden werden. Auch der Abensberger Gillamoos im Kreis Kelheim fällt in diesem Jahr wieder aus. Der politische Frühshoppen, der traditionell am letzten Gillamoos-Tag den bundesdeutschen Politikzirkus in das niederbayerische Städtchen verschlägt, findet dagegen statt. Immerhin steht 2021 eine Bundestagswahl an: CSU, FDP, Freie Wähler, AfD und Grüne warten mit teils hochkarätigen Rednern auf.

Kein Gillamoos, keine Bierzeltreden

Auf dem Festplatz mitten in Abensberg deutet nichts auf das bundesweite bekannte Rednerduell hin. Zwischen parkenden Autos, Schotterstraßen und sprießendem Unkraut ballen sich normalerweise Parteianhänger, Kamerateams, Sicherheitsleute, Zuschauer und die Politiker bahnen sich den Weg, bis es zum Showdown kommt. Doch der Gillamoos 2021 findet nicht statt und daher gibt es keine Bierzelte. Die Parteien müssen sich mit Gasthäusern und Festsälen im Ort zufriedengeben.

"Man kann nicht erwarten, dass ein Festzelt für 5.000 Besucher wegen einer einstündigen Rede aufgebaut wird. Das würde sich der ein oder andere vielleicht sogar wünschen", sagt Abensbergs Bürgermeister Uwe Brandl (CSU). Trotzdem sei es ein positives Signal von der Politik, dass man an solchen Traditionen festhält, sagt Brandl. "Und dass man sich an den Rahmenbedingungen orientiert."

Vier Parteien in Abensberg vor Ort

Die Plakate an den Laternen kündigen das Kommen der Politiker an und verweisen auf die neuen Veranstaltungsorte: Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger weicht wie letztes Jahr in den Gasthof Zum Kuchlbauer aus. Schräg gegenüber hat die FDP mit Landesvorsitzenden Daniel Föst ihren Auftritt. Die AfD bleibt im Abensberger Schlossgarten. In der Festhalle Bayernland wird Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sprechen. Für die Grünen sind die Bundestagsabgeordneten Erhard Grundl und Manuela Rottmann dabei.

Publikum eingeschränkt möglich

Wie schon 2020 nutzen die Parteien die Gasthäuser der Stadt als Kulisse für ihre digitalen Auftritte. Dieses Jahr ist aber auch wieder Publikum vor Ort erlaubt, aber in begrenzter Anzahl und unter Beachtung der 3G-Regel. Das gilt auch für die Bayernland-Halle, in der Söder spricht. "Pro Biertisch vier Personen, ohne Maske. Das heißt, dass wir da an die 250 Leute reinbringen", sagt CSU-Kreisvorsitzender Martin Neumeyer, der Söders-Auftritt organisiert. Zusammen mit den Gästen im angrenzenden Biergarten kommt er auf 600 Personen. "Es ist ein gewisses Bierzelt-Feeling, das vielen Menschen abgeht."

Neben der Halle sollen ein Karussell und ein Spiegellabyrinth ein bisschen Volksfestcharakter vermitteln. Doch der Medienrummel, das Gedränge um den besten Platz im Bierzelt, der Dunst von Schweiß und Bier - das vermisse er schon, sagt Neumeyer. "Es blutet einem schon das Herz." Gerade jetzt, wo seine Partei in einem Umfragetief stecke, braucht sie die Stimmung im Bierzelt, so Neumeyer.

Gillamoos 2022: Zurück zu den Wurzeln?

Der "Gillamoos-Blues" macht sich in der Stadt breit. So steht es zumindest auf einer Tafel geschrieben, mit der eine ansässige Metzgerei für Riesenbrezeln wirbt. Ein Ersatz ist das für viele Abensberger aber nicht, bestätigt Bürgermeister Uwe Brandl. Er hofft auf nächstes Jahr, auch wenn es nicht so sein werde, wie es einst mal war.

"Wenn es die Wiesn gibt, dann gibt es denn Gillamoos erst recht. Der ist drei Mal so alt." Uwe Brandl, Bürgermeister von Abensberg