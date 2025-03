Söder nennt Bedingungen für Koalition: "Wir sind teure Partner"

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und durch Redner weiterer Parteien ergänzt.

Die CSU präsentiert sich mit Blick auf die Regierungsbildung in Berlin selbstbewusst und fordernd: "Liebe Preußen, versteht es: Ab jetzt geht nichts ohne Bayern in Deutschland", rief CSU-Chef Markus Söder beim politischen Aschermittwoch in Passau. Die CSU sei eine eigene Partei, mit eigenen Anliegen und Ideen. "Wir müssen die Benachteiligung Bayerns beenden!" Es müsse finanziell, inhaltlich und auch personell "schon ein bisschen was rüberwachsen". Ohne die CSU hätte die Union die Bundestagswahl nicht gewonnen, betonte Söder. "Wir sind treue Partner, aber auch teure Partner. Von nichts kommt nichts."

Söder: Migrationspolitik eine "rote Linie"

Als "rote Linie" für Gespräche über eine neue Bundesregierung nannte Söder die Migrationspolitik. Bei diesem Thema werde die CSU "beinhart" verhandeln. "Ohne eine Änderung gibt es keinen Segen für eine Koalition." Es brauche eine "grundlegende Begrenzung der illegalen Migration nach Deutschland", einen "knallharten Kurs". Weitere Ziele seien eine Änderung beim Bürgergeld, eine Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie auf sieben Prozent, die Rücknahme der "Belastungen für die Landwirtschaft" und eine Reform der Erbschaftssteuer.

Zu den Sondierungen von CDU, CSU und SPD sagte Söder: "Noch nichts ist ganz in trockenen Tüchern. Da gibt's noch dicke Brocken zu verhandeln." Alle müssten aber wissen, was auf dem Spiel stehe. "Wir müssen Erfolg haben. Scheitert das, wird's Neuwahlen geben. Und draußen vor den Türen lauern die, die das übernehmen wollen."

"Neue Stärke" für Deutschland

Mit Blick auf den Kurswechsel der USA und die Bedrohung durch Russlands sagte Söder: Deutschland brauche eine neue Stärke. "Jammerer werden in der Welt nichts verändern, Wehklager und Moralisierer werden in Washington nicht gehört, sondern wir müssen unser Land grundlegend aufrüsten", rief der CSU-Vorsitzende. Am Dienstag hatten sich Union und SPD auf den Plan verständigt, die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben zu lockern und ein Sondervermögen für die Infrastruktur einzurichten.

"Vor einigen Wochen hätte ich solche Beschlüsse nicht für möglich und sinnvoll gehalten", räumte Söder ein. Die Entscheidungen seien aber ein Signal: "nicht nur an Freunde, sondern auch an Feinde." Die Ereignisse in den USA seien "eine fundamentale Veränderung". Deutschlands Sicherheit sei mehr gefährdet denn je. "Ich kann nicht über Details reden. Aber alles, was ich weiß, ist: Das ist alles viel näher", sagte Söder über das Großmachtstreben des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

SPD: Koalition nicht "zu jedem Preis"

Ob man in dieser Weltlage und mitten im Regierungswechsel auf den politischen Gegner eindreschen könne, fragten sich die Sozialdemokraten bei ihrer Kundgebung in Vilshofen. "Ich glaube, wir brauchen in diesen Tagen mehr denn je verbales Abrüsten", sagte der bayerische SPD-Fraktionschef Holger Grießhammer. Es brauche Stabilität in der deutschen Politik und Stabilität in Europa.

Die Bundestagswahl habe eine deutliche Mehrheit für Schwarz-Rot gebracht, aber auch Schwarz-Grün-Dunkelrot sei eine Option. Bei aller staatspolitischer Verantwortung gebe es für die SPD "keinen Grund, sofort und vor allem zu jedem Preis zu springen", betonte Grießhammer. "Wenn die Union uns als SPD auf Augenhöhe begegnet, bin ich zuversichtlich, dass Schwarz-Rot gelingen kann." Die Vorboten seien nicht schlecht: "Ich bin überrascht, wie schnell sich auch die Union und Friedrich Merz an unser Wahlprogramm hält", sagte Grießhammer über den Beschluss zur Reform der Schuldenbremse und zum Sondervermögen für Infrastruktur – seit langer Zeit Forderungen der Sozialdemokraten.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) stellte für Koalitionsverhandlungen weitere SPD-Forderungen auf: "Wir brauchen eine faire Mietpreisbremse." Es könne nicht sein, dass Pflegekräfte, Polizisten oder Angestellte im ÖPNV nicht in der Stadt leben könnten, in der sie arbeiten. "Das ist ein Unrecht, das wir beseitigen müssen."

Grüne fordern von Merz Entschuldigung

Natürlich müsse Deutschland auch in die Verteidigungsfähigkeit investieren, sagte die bayerische Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze in Landshut: in die Bundeswehr, in den Zivilschutz, in die Infrastruktur - "von der Schule über die Brücke bis zur Deutschen Bahn". Genau dies hätten die Grünen monatelang gefordert. Die Antwort von Söder und Friedrich Merz sei gewesen: "Mit uns nicht!" Die jetzige Kehrtwende könne man unterschiedlich deuten: beispielsweise als Zeichen für die Lernfähigkeit von Merz und Söder. "Man kann aber auch einfach nur sagen: Friedrich Merz und Markus Söder haben sich in die Regierung gelogen, weil sie haben den Bürgerinnen und Bürgern was ganz anderes gesagt."

Grünen-Bundeschef Felix Banaszak forderte von Merz eine Entschuldigung. Die Union habe in den vergangenen Jahren die Wahrheit geleugnet, dass es für die aktuellen Herausforderungen mehr Geld brauche. "Und einen Tag nach der Wahl stellt Friedrich Merz fest: Huch, da fehlen ja ein paar hundert Milliarden." Darüber hinaus hätten die Vertreter von Union und SPD am Dienstag ihre Pläne so vorgestellt, "als wäre es quasi schon beschlossen, dadurch dass sie es miteinander vereinbart haben", kritisierte der Grünen-Chef. "Und kein Wort dazu, dass sie dafür gar keine Mehrheit haben. Denn sie brauchen eine Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat."