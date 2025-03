Politischer Aschermittwoch: Schlagabtausch in unsicheren Zeiten

Umstrittene Kehrtwende der Weltlage geschuldet

Doch in den Reihen von CDU/CSU gibt es durchaus auch Kritik. Der Tenor: Mit dieser Kehrtwende, dieser plötzlichen Einigung auf ein gigantisches Schuldenpaket, mache man sich unglaubwürdig.

Der Politikwissenschaftler Andreas Jungherr entkräftet das. Im Interview mit dem BR-Politikmagazin Kontrovers sagt er, man könne klar sagen, dass sich von den Verhandlungsführern der Union niemand diese Kredite gewünscht habe. Jedoch: "Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, dass wir mit einer sehr, sehr verschärften Weltlage und politischen Lage zu tun haben. Und dass dann die Koalitionspartner in spe versuchen, Kompromisse zu erreichen", sagt Jungherr. Das sei verständlich und zeige die Ernsthaftigkeit der aktuellen Situation.

Lauterbach: "Nicht der Moment, alte Rechnungen zu begleichen"

Den voraussichtlich künftigen Koalitionspartner freut dieser Kurswechsel. Beim politischen Aschermittwoch der Sozialdemokraten in Vilshofen werden versöhnliche Töne angestimmt: "Die Union hat sich in der Sache in die richtige Richtung bewegt. Und hier ist nicht der Moment, alte Rechnungen zu begleiten", so die Worte von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach.

Klar ist: SPD und CDU müssen sich zusammenraufen. Es steht nicht weniger auf dem Spiel als die politische Zukunft Deutschlands. Das sieht auch die CSU-Basis so. Der CSU-Stadtrat und Metzgermeister Manfred Weber formuliert das gegenüber Kontrovers so: "Wenn jetzt CDU/CSU und SPD - das ist jetzt denen ihr letzter Schuss -, wenn sie das nicht gescheit machen, dann sind die weg."

Söder: Scheitert die Koalition, drohen Neuwahlen

Markus Söder wird in Passau noch deutlicher: "Wir müssen Erfolg haben. Scheitert das, wird es Neuwahlen geben. Und draußen vor den Türen lauern die, die das übernehmen wollen." Die bürgerlichen Parteien, so das Selbstbild, stehen mit dem Rücken an der Wand. Dorthin gedrängt von der AfD.

Eine Besonderheit dieses Aschermittwochs: Söder liefert ernste Passagen - zur politischen Großwetterlage, spricht über Trump und Putin, die Schulden notwendig machten. Lauterbach betont das gemeinsame Nach-vorne-Blicken. Weniger Kalauer, mehr Konstruktivität.

Humor auch in ernsten Zeiten

Und doch gibt es sie auch, die Schenkelklopfer. Etwa über Söders diesjährige Faschingskostümierung: Er mache den "Elvis der späten Jahre", so Lauterbach. Also den Elvis Presley, der schon viel Show gemacht habe und nicht mehr singen konnte.

Aber ist das noch angemessen, sich in so ernsten Zeiten zum größten politischen Stammtisch der Welt zu treffen?

Ja, sagt Politikwissenschaftler Jungherr: Gerade der Politische Aschermittwoch sei "ein Politikformat, wo man mit einer gewissen Launigkeit und mit einer gewissen Unterhaltung Menschen erreicht, die normalerweise an Politik nicht rankommen." Hier dürfe man Punkte machen - ohne zu viel Ernsthaftigkeit.