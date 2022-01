Politischer Aschermittwoch: Klingbeil Hauptredner in Vilshofen

Lars Klingbeil wird der Hauptredner beim diesjährigen Politischen Aschermittwoch der SPD in Vilshofen im Landkreis Passau sein. Das gab der Generalsekretär der BayernSPD, Arif Taşdelen, bei einem Besichtigungstermin am Freitagmittag im Wolferstetter Keller bekannt.

Olaf Scholz dieses Jahr nicht mit dabei

Dem BR sagte Taşdelen, Klingbeil sei als neuer Parteivorsitzender eine "spitzenmäßige Besetzung" für dieses Event. Reden werden auch die Vorsitzenden der BayernSPD, Ronja Endres und Florian von Brunn, halten.

Zum Artikel: Die Highlights vom digitalen Politischen Aschermittwoch

Dass Bundeskanzler Olaf Scholz heuer nicht beim Politischen Aschermittwoch auftritt, mache Sinn, so Generalsekretär Taşdelen: "In Bayern sind wir erst nächstes Jahr im Wahlkampf. Deshalb sollten wir unsere großen Trümpfe auch erst nächstes Jahr ausspielen."

Politischer Aschermittwoch ohne Publikum

Ein normaler Politischer Aschermittwoch mit Publikum wird es auch heuer nicht. Lediglich die Redner und einige andere Akteure werden im Wolferstetter Keller sein. SPD-Fans können das Geschehen per Livestream zuhause am Bildschirm verfolgen. Florian Gams, SPD-Bürgermeister in Vilshofen: "Natürlich schmerzt uns das ein bisschen. Aber schön ist, dass man an der Tradition des Politischen Aschermittwochs hier in Vilshofen festhält."

💡 Hintergrund:

Der Wolferstetter Keller wurde Anfang des 19. Jahrhunderts gebaut und besteht unter anderem aus einem Saal, drei Gasträumen und einem Biergarten. Von 1953 bis 1974 war der Saal Schauplatz des Politischen Aschermittwochs der CSU. Danach nutzte die SPD das Lokal als Bühne für das bedeutsame Politspektakel. Politgrößen wie Franz Josef Strauß, Hans-Jochen Vogel, Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine hatten hier schon vielbeachtete Auftritte.