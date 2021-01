Politischer Aschermittwoch in Passau findet digital statt

Auch in diesem Jahr wird es in Passau einen Politischen Aschermittwoch der CSU geben. Allerdings nur digital. Es wird eine große Herausforderung, trotzdem kriegen wir das hin, heißt es aus der CSU-Landesleitung in München.

"Politisches Hochamt der Christsozialen"

Von Isabell Fries, der stellvertretenden CSU-Pressesprecherin, erfuhr der BR erste Einzelheiten zum "Politischen Hochamt der Christsozialen". Termin ist der 17. Februar, Beginn ist um 11.30 Uhr. Hauptredner werde erwartungsgemäß Ministerpräsident und Parteichef Markus Söder sein. Er werde nach Passau kommen und aus einem in der Dreiländerhalle eigens aufgebauten digitalen Studio per Livestream zu den CSU-Fans sprechen.

Rückblicke als Stimmungsmacher

Als Redner steht auch Generalsekretär Markus Blume fest. Lokale Politiker – wie sonst üblich – würden bei dieser Kundgebung nicht ans Podium treten. "Das Setting im digitalen Studio wird schon stark an Aschermittwochsveranstaltungen erinnern, wie wir sie kennen. Wir feilen an einem Konzept, das die entsprechende Stimmung produziert und werden zum Beispiel auch mit Rückblicken arbeiten", erklärt Isabell Fries. Erfahrungen dazu habe man bei CSU-Parteitagen sammeln können. Man werde auch eine gewisse Anzahl an Journalisten zulassen.

Gefühlt werde es mehr Aufwand als sonst, so die Pressesprecherin weiter, weil ein digitaler Aschermittwoch schon auch Kreativität und ein 100-prozentiges Hygienekonzept verlange. Fries: "Wir sind optimistisch, dass wir auch digital was Gutes hinbringen." An Einzelheiten werde weiter getüftelt.