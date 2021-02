Politischer Aschermittwoch digital: "Neue Herausforderung"

Glaubt man dem CSU-Shop im Internet, laufen die Vorbereitungen noch besser als gedacht. "Leider ausverkauft" stand dort zuletzt über dem Fan-Paket zum Aschermittwoch. Darin finden sich unter anderem eine Tröte, ein Steinkrug, zehn Bierdeckel und zwei volle Bierflaschen - alles fürs eigene Wohnzimmer. Denn Parteichef Markus Söder spricht heute Vormittag in der Passauer Dreiländerhalle nicht in ein bierseliges Publikum, sondern in eine Kamera.

Politischer Aschermittwoch in Bayern - eigentlich heißt das Bierzelt, Lärm, Attacke. Heute finden die Veranstaltungen wegen Corona aber rein digital statt, erstmals in der Geschichte. Für die Beteiligten heißt das: Ihre Redezeit ist kürzer als sonst, und sie müssen Pausen setzen, ohne den Applaus im Saal als Rückmeldung zu haben. Auch Testballons für die eigene Anhängerschaft - wie gut kommt dieses oder jenes Thema an? - sind nur bedingt möglich.

Alle wichtigen Infos zum Politischen Aschermittwoch finden Sie in unserem Ticker und ab 10 Uhr in einem BR24Live.

Beim Aschermittwoch im vergangenen Jahr zielten Söders Attacken besonders auf die Grünen. "Bäume umarme ich gern", sagte er, "aber das ist das einzig Grüne, was ich umarmen will, liebe Freunde." Und über den anschwellenden Applaus des Publikums rief er: "Dabei bleibt es." Ob sich der CSU-Chef heute so klar von den Grünen abgrenzt wie vergangenes Jahr, ist fraglich. Zuletzt warb er offensiv für ein schwarz-grünes Bündnis nach der Bundestagswahl, lobte die Unterstützung der Grünen bei der Corona-Bewältigung.

Grünen-Veranstaltungen in München und Berlin

Die Grünen wiederum haben ihr Aschermittwochs-Studio in München aufgebaut, nicht wie sonst üblich in Niederbayern. Die digitale Hauptrednerin ist Parteichefin Annalena Baerbock, ihre zwölfminütige Rede wird aber in Berlin vorab aufgezeichnet. Denn in der Hauptstadt findet ein weiterer Grünen-Aschermittwoch statt - unter anderem mit Co-Parteichef Robert Habeck auf einer "Wohnzimmer-Bühne".

Als bisher einzige Partei hat die SPD schon geklärt, wer ihr Kanzlerkandidat ist. Der derzeitige Vize-Kanzler Olaf Scholz kommt nach Vilshofen in den traditionsreichen Wolferstetter Keller, auch hier natürlich ohne Publikum. Nach seiner Rede beantwortet Scholz virtuell eingereichte Fragen – Interaktion statt Bierzeltstimmung.

Union und Grüne haben die Kanzlerkandidatur dagegen weiterhin nicht geklärt. Bei der CSU per Video zugeschaltet ist auch der neue CDU-Chef Armin Laschet - laut CSU-Generalsekretär Blume "als erster CDU-Vorsitzender". Das kann man nun in Sachen K-Frage interpretieren oder nicht. Blume bezeichnet Laschets Auftritt als "Zeichen der neuen Gemeinsamkeit und Geschlossenheit" zwischen den beiden Parteien.

Politikberater: Feedback-Kanal ganz wichtig

Klar ist: Der Start in den Bundestagswahlkampf fällt heuer ganz anders aus als sonst. Für die Beteiligten ist das durchaus eine Umstellung. "Eine Live-Rede lebt natürlich auch immer davon, dass der Redner und die Rednerin die Stimmung antizipieren und darauf eingehen kann", sagt der Politik- und Digitalberater Martin Fuchs. Deshalb müssten die Parteien es schaffen, einen Feedback-Kanal zu eröffnen - um zu verstehen, "was ankommt und was nicht".

Tatsächlich setzen die Parteien auch auf eigene Social-Media-Teams. Ob über Facebook, Twitter und andere Tools echte Wahlkampfstimmung aufkommen kann, bleibt abzuwarten.

FDP-Landeschef: "Ich bin da guter Dinge"

Interessant wird aus bayerischer Sicht auch, ob Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger mal wieder öffentlich dem Corona-Kurs von Ministerpräsident Söder widerspricht. Zum digitalen Aschermittwoch laden auch FDP, AfD und Linkspartei. Bayerns FDP-Landeschef Daniel Föst ist durchaus zuversichtlich. "Dieses Bierzelt zu transportieren, das ist eine neue Herausforderung", sagt Föst zur digitalen Herangehensweise. "Aber ich bin da guter Dinge: Keiner muss auf einen guten Joke verzichten, nur weil wir jetzt virtuell sind."