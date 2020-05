Politische Wende in Erlanger Stadtrat: SPD und CSU kooperieren

Die Erlanger Partei- und die Fraktionsvorsitzenden von SPD und CSU haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Darin haben sich die beiden Partner auf 19 Eckpunkte geeinigt, etwa bei der Wohnungs- oder Klimapolitik oder der Armutsbekämpfung. So soll beispielsweise die Einkommensgrenze, ab der die Bürger Vergünstigungen mit dem Erlangen-Pass in Anspruch nehmen können, leicht angehoben werden.

Gleichstellungsstelle wird ausgebaut und Parkraum geschaffen

Zugleich wird auf Wunsch der SPD die Gleichstellungsstelle im Rathaus ausgebaut. Die CSU wiederum setzte sich mit ihrer Forderung durch, am Erlanger Stadtrand mehr Parkraum zu schaffen, um mit einer guten Busanbindung die Innenstadt vom Verkehr zu entlasten.

Jörg Volleth (CSU) als neuer Bürgermeister

CSU-Fraktionsvorsitzender Jörg Volleth, im Wahlkampf noch OB-Kandidat und Konkurrent von Oberbürgermeister Florian Janik, soll Bürgermeister werden. Seine Aufgaben umfassen die Bereiche Sport, Brand- und Katastrophenschutz, Abfallwirtschaft sowie Straßenreinigung und Stadtgrün. Am 27. Mai soll Volleth vom neuen Erlanger Stadtrat gewählt werden. Beide Parteien lobten die guten und konstruktiven Gespräche in den vergangenen Wochen.

Hand bleibt ausgestreckt

Die jetzt geschlossene Kooperationsvereinbarung bedeute aber nicht, dass nicht auch mit anderen Parteien zusammengearbeitet werde. "Die Hand bleibt ausgestreckt", sagte der Erlanger SPD-Vorsitzende Dieter Rosner. Nur mit der AfD werde es keine Zusammenarbeit geben. Die Grünen, die zu Anfang noch mit am Tisch saßen, waren in der vergangenen Woche aus den Verhandlungen ausgeschert. In einer virtuellen Versammlung des grünen Kreisverbands lehnte die Basis die Verhandlungsergebnisse ab.

Neues Referat: Referat für Klimaschutz und Umwelt

Oberbürgermeister Janik bedauerte das im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. "Ich hätte es gerade in der jetzigen Zeit ein sehr gutes Signal gefunden, wenn die drei größeren Fraktionen auch zusammen Verantwortung für die Stadt übernehmen". Dennoch solle die Grüne Liste in der Stadtpolitik mitwirken. Man werde der Partei anbieten, das neu geschaffene Referat für Klimaschutz und Umwelt zu übernehmen, so Janik. Auch soll es große Investitionen in den Klimaschutz in Erlangen geben. In den kommenden sechs Jahren sollen in dem Bereich 100 Millionen Euro ausgegeben werden.