Politische Auftritte an Aschermittwoch auch in Schwaben

Deftige politische Reden, nicht ganz so deftige Fischmahlzeiten und das Aschenkreuz in der Kirche – der Aschermittwoch hat seine ganz eigenen Traditionen. Die großen politischen Aschermittwochs-Veranstaltungen finden zwar anderswo, wie zum Beispiel in Passau, statt.

Katharina Schulze in Schwaben unterwegs

Doch auch in Schwaben sind bekannte politische Namen unterwegs. Die Grünen-Kreisverbände Oberallgäu und Kempten etwa erwarten in Sulzberg die bayerische Fraktionsvorsitzende im Landtag, Katharina Schulze, sowie den Allgäuer Landtagsabgeordneten Thomas Gehring. Bei der CSU in Schwabmünchen wird Landrat und Bezirkstagspräsident Martin Sailer auftreten und eine Rede zum Thema „Schwaben stark in Europa“ halten.

Auch Augsburger Künstler feiern Aschermittwoch

In Augsburg ist der Empfang der Künstlerinnen und Künstler seit 1997 eine lieb gewonnene Tradition. In diesem Jahr findet er ab 19 Uhr nicht wie gewohnt im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses statt, sondern im Textil- und Industriemuseum.

Auflegung des Aschenkreuzes

Schon am Vormittag hält Bischof Konrad Zdarsa im Augsburger Dom eine Messe für die Künstler. Um 16 Uhr folgt dort der Familiengottesdienst. In ganz Schwaben finden in zahlreichen Kirchen Messfeiern mit Segnung und Auflegung des Aschenkreuzes statt.