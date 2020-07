Politische Aktion der Pflegefachkräfte in Nürnberg

In den vergangenen Wochen haben Bürger und Vertreter der Politik das Durchhaltevermögen der Pflegekräfte in Deutschland immer wieder gelobt und stellenweise sogar mit Applaus bedacht. In Nürnberg hat der Deutsche Berufsverband für Pflegekräfte nun langfristige Verbesserungen in der Branche gefordert.

Pflegefachkräfte demonstrieren vor Nürnberger Gesundheitsministerium

"Mehr als nur Applaus – aus politischen Versprechen sollen Taten folgen!" unter diesem Motto stand der Aktionstag am Dienstag. Pflegefachkräfte trafen sich dazu vor dem Nürnberger Ministerium für Gesundheit und Pflege. Auf Plakaten forderten sie langfristige Verbesserungen für ihre Branche, gesellschaftliche Anerkennung sei zwar erfreulich, Miete lasse sich damit aber nicht bezahlen.

Bessere Bezahlung und politische Beteiligung gefordert

Aufgerufen zu dem Aktionstag hatte der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe, der nicht nur mehr Personal für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen fordert, sondern auch eine bessere Bezahlung. So müsse zum Beispiel über ein Einstiegsgehalt von 4000 Euro für Pflegekräfte diskutiert werden. Gleichzeitig sei auch ein Mitspracherecht und die politische Beteiligung in Pflegeangelegenheiten dringend nötig.

Gesundheitsministerin Huml für bundesweiten Mindestlohn

Bayerns Gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Huml (CSU) betonte angesichts des Aktionstages in München, dass der Pflegeberuf attraktiver werden müsse. So soll es unter anderem ab 2021 einen bundesweiten Mindestlohn von 15 Euro für Pflegefachkräfte geben, außerdem brauche es flächendeckend allgemeinverbindliche Tarifverträge.