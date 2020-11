Politikwissenschaftler: Zeitpunkt der Tat von Wien kein Zufall

Der Regensburger Politikwissenschaftler Alexander Straßner geht davon aus, dass der Attentäter von Wien den Zeitpunkt seines Anschlags bewusst gewählt hat. Am letzten Abend vor einem coronabedingten Lockdown habe der Anschlag die westliche Gesellschaft in einer Zeit getroffen, in der ohnehin große Verunsicherung herrsche und die politische Stabilität bereits ins Wanken geraten sei, sagte Straßner dem Bayerischen Rundfunk.

Zusätzlich für Destabilisierung sorgen

Der Politikwissenschaftler, der neben Regensburg auch in Wien lehrt, verwies in diesem Zusammenhang auf das Jahr 2015, als im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise erst in Paris und 2016 dann auch in Nizza Anschläge dafür genutzt wurden, um zusätzlich für Destabilisierung zu sorgen.

Dass der Täter es geschafft habe, die Tat auszuführen, obwohl er den Behörden bekannt war, wundert den Experten nicht. Aktuell gebe es sowohl Probleme mit Rückkehrern aus Syrien und dem Irak als auch mit "homemade terrorists", also zu Hause Radikalisierten. Die Situation der Geheimdienste bezeichnete Straßner als "sehr angespannt". Jegliche überzogene Maßnahme gegenüber vermeintlichen muslimischen Fundamentalisten könne rasch als Islamophobie gebrandmarkt werden.

Wohl Nachahmungstat nach Anschlägen in Frankreich

Den Anschlag von Wien deutetet Politikwissenschaftler Straßner als Nachahmungstat, als sogenannten Werther-Effekt im Nachgang der kürzlich geschehenen Anschläge in Frankreich. Allerdings läge der Fall in Wien etwas anders, da es auch waffentechnisch einen längeren Vorlauf gegeben haben müsse.

In Wien sei akribisch geplant worden, vermutet Straßner im BR-Interview, während die beiden Vorfälle in Frankreich als spontaner Radikalismus zu werten seien.

Deutsche unter den Opfern

Ein mutmaßlicher Islamist hat mit einem automatischen Gewehr am Montagabend nahe der Hauptsynagoge von Wien zwei Frauen und zwei Männer getötet. Der Verdächtige hatte in der Vergangenheit versucht, sich der Terrorgruppe Islamischer Staat anzuschließen und war deshalb in Österreich verurteilt worden.

Unter den Opfern ist laut dem deutschen Außenminister Heiko Maas eine Deutsche. Der Täter wurde wenige Minuten nachdem er seinen Angriff begonnen hatte von der Polizei erschossen.