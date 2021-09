Politikforscher: Rot-Rot-Grün "inhaltlich völlig ausgeschlossen"

Der Politikforscher Albrecht von Lucke hält eine künftige, rot-rot-grüne Bundesregierung für "inhaltlich völlig ausgeschlossen". Das hat er am Abend im BR Fernsehen dargelegt. Olaf Scholz würde diese Option lediglich aus strategischen Gründen aufrechterhalten, um in den Kreisen seiner Parteilinken nicht zu demobilisieren. "Er ist weiterhin, das darf man sich nicht anders vorstellen, eher ein SPD-Rechter. Alles, was er versprochen hat, im Sinne Merkels, wäre obsolet, wenn er mit einer Linkspartei koalieren würde", sagte Lucke in der BR24 Rundschau.

Lucke geht fest davon aus, dass die Grünen an der neuen Bundesregierung beteiligt sein werden. Da weder CDU/CSU noch die SPD eine große Koalition anstrebten, müsse es zu einer Dreier-Konstellation kommen. "Dann wäre es nur noch die große Frage: Wird noch ernsthaft über beides verhandelt oder wird es nur eine der beiden Konstellationen sein. Bleibt Olaf Scholz oben, dann, hat Markus Söder klar gesagt, wird über Jamaika gar nicht verhandelt. Dann hat Olaf Scholz den Regierungsauftrag. Es geht für Armin Laschet um alles oder nichts. Er muss Nummer Eins werden", so Lucke.

Politikforscher: Söder wäre der stärkere Kandidat gewesen

Nach Ansicht von Lucke hätte Armin Söder viel früher den Beistand von Markus Söder im Wahlkampf gebraucht, nicht erst bei den letzten Veranstaltungen wie heute in München. "Das große Dilemma der CDU/CSU ist, dass Markus Söder immer klargemacht hat, dass er natürlich der weit stärkere Kandidat gewesen wäre. Indem er das Armin Laschet – und im Übrigen auch Markus Blume – immer unter die Nase gerieben hat, hat er letztlich Armin Laschet zum Kandidaten zweiter Wahl degradiert. Wird Armin Laschet zweiter, wird auch Markus Söder sich viel Protest aus den Reihen der CDU aber vielleicht auch von der CSU anhören müssen."

Sollte die CDU/CSU mit ihrem Wahlergebnis hinter der SPD liegen, werde Armin Laschet keinen Regierungsauftrag anmelden können, so Lucke. "Auch Markus Söder wird dann lieber gegen eine schwache Ampel-Koalition zu Felde ziehen, um dann wenigstens die Wahl in Bayern in zwei Jahren zu gewinnen."