Politiker wollen Altenfurter Rundkapelle retten

Die romanische Rundkapelle in Nürnberg-Altenfurt ist um die 900 Jahre alt und zählt zu den ältesten Sakralbauten in der Region. Viele Altenfurter fühlen sich mit dem historischen Steinbau verbunden. Der katholische Pfarrer denkt über einen Verkauf nach, was für viele Altenfurter ein Skandal ist. Doch nicht nur in der Bevölkerung wächst der Unmut. Am Samstag organisierten sie deswegen eine Protestkundgebung.

CSU-Politiker schreiben offenen Brief an Bischof

Nun haben drei CSU-Politiker einen offenen Brief an den katholische Bischof Gregor Maria Hanke in Eichstätt geschrieben, zu dessen Bezirk auch Altenfurt gehört. Sie wollen erreichen, dass weder die Rundkapelle, noch das Grundstück, auf dem der Steinbau steht, verkauft wird. Unterzeichnet haben den Brief der Landtagsvize-Präsident, Karl Freller, der Bundestagsabgeordnete Michael Frieser und Bezirksrat Peter Forster.

Protest der Altenfurter sei "unterstützenswert"

Die CSU-Politiker wollen sich als Politiker zwar "nicht anmaßen, kirchliche Repräsentanten auf die Wirkung historischer Orte und Bauten bezüglich Glaube und Seelsorge hinzuweisen", kritisieren die Verkaufspläne aber im offenen Brief aber sehr deutlich. Schließlich sei es ein Ort, an dem rund 900 Jahre Glaube gelebt wurde. Bis heute würden demnach Wallfahrten zu dieser Stätte stattfinden, die "zweifellos pastorale Inhalte" habe. Der Protest der Altenfurter sei daher "überaus verständlich, nachvollziehbar und unterstützenswert", heißt es in dem Schreiben weiter.

Runder Tisch für Alternativen gefordert

Um den Verkauf zu verhindern, schlagen die drei fränkischen Politiker einen "großen Runden Tisch" unter der Leitung von Bischof Gregor Maria Hanke vor. So soll eine zielführende und finanzierbare Lösung für die zukünftige Nutzung des sakralen Ortes gefunden werden. Hierzu bieten sie auch ihre Unterstützung an. Auch die Altenfurter Initiative zum Erhalt der Rundkapelle fordert einen "offenen Dialog" mit dem Pfarrer und Kirchenpfleger über Alternativvorschläge.

Kirche verlangt von Käufer Zusicherung für weitere Nutzung

Die Kirchengemeinde hält aber weiter an den Plänen zum Verkauf fest. Von einem möglichen neuen Besitzer aber wolle man die Zusicherung, dass die Kirche weiter die Rechte zur Nutzung der Kapelle und des Kapellenplatzes hat. Die zuständigen Stellen in der Diözese Eichstätt hätten dem Verkauf grundsätzlich zugestimmt.