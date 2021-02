Politiker-Derblecken auf dem Nockherberg: Spott ist Ehre

"Derblecken": ein so bayerisches wie einprägsames Wort – das aber für manchen Nicht-Mundartler auch schnell zur Stolperfalle werden kann. Heute verbinden die meisten das Derblecken wahrscheinlich direkt mit dem traditionellen Starkbieranstich auf dem Nockherberg. Dabei wird immer und überall derbleckt.

"Vom Kindergarten bis in die höchsten Altersstufen – wann immer jemand anderes verspottet wird, sprechen wir von 'Derblecken'", sagt Ludwig Zehetner, Sprachforscher und eine Instanz, was die bayerische Mundart anbelangt. Denn nichts anderes bedeute Derblecken: verspotten.

"Derb lecken"? Eher nicht

Der Ausdruck hat etymologisch aber nichts mit "derb" oder "lecken" zu tun, so Zehetner. Stattdessen geht es um das Blecken der Zunge, also das Herausstrecken. Woher aber die Vorsilbe "der" stammt, die es auch nur im bayerischen Dialekt gibt, ist nicht ganz gesichert.

Die wahrscheinlichste Erklärung ist laut Zehetner eine falsche Silbentrennung. So dass aus einem "er hat erbleckt" im Lauf der Zeit irgendwann ein "er hat derbleckt" entstand. Das "t" in "hat" wurde also zum "d" und wanderte ein Wort weiter: "derbleckt" eben.