Politik und Kunst bei den Europäischen Wochen Passau

Bei den Europäischen Wochen 2020 in Passau werden bekannte Künstler und große Namen dabei sein. Die Spar-Jahre sind offenbar vorbei. Der künstlerische Leiter des Festivals, Carsten Gerhard, hält außerdem an seinem Kurs fest, mehr Europa ins Programm zu bringen.

20er und 30er Jahre wiederaufleben lassen

Zu den großen Namen zählt der Schauspieler Ulrich Tukur. Er wird mit seiner Band "Die Rhythmus-Boys" ein Open-Air-Konzert auf der Veste Oberhaus geben.

"Die spielen sich durch die 20er-, 30er-Jahre-Evergreens, Schlager, Chansons. Tukur ist ein ganz feinsinniger Entertainer, spielt fantastisch Klavier, singt dazu. Und wir laden ein, wer möchte, möge sich in ein 20er-Jahre Dress werfen, damit wir die Roaring Twenties aufleben lassen", Carsten Gerhard, künstlerischer Leiter

Klassik-Stars in Passau

Zu den Stars der Klassik zählen die Sopranistin Anna Prohaska, die in Fürstenzell ein Purcell-Programm singen wird, und die Bamberger Symphoniker. Das Orchester wird im Passauer Dom die spätromantische Asrael-Sinfonie des Tschechen Josef Suk aufführen, der Schwiegersohn von Antonin Dvorak war und in dem Werk Dvoraks Tod verarbeitet. Große Namen sind auch die Sängerin Juliane Banse sowie das Concertgebouw-Orchester aus Amsterdam.

Politische Themen im Programm

Gastspiele großer Künstler, die sonst nicht nach Niederbayern kommen würden, ist das eine. Für Carsten Gerhard gehören auch "Brennpunkt-Themen" ins Programm, die europäische Relevanz haben.

Der Klimawandel ist für Gerhard das große politische Thema, das in Europa die Diskurse bestimmt - im Alltag, aber auch auf der politischen Agenda. Passend zum Thema "Schöpfung bewahren" eröffnen die Europäischen Wochen mit der Pastorale von Ludwig van Beethoven und schließen mit der Schöpfung von Joseph Haydn.

Auch Vorträge und Lesungen werden das Schöpfungsthema aufgreifen. Die Festspiele setzen sich des Weiteren mit der Politik Polens auseinander. Der polnische Regisseur Przemyslaw Wojcieszek bringt ein Stück mit, in dem er seine Geschichte erzählt: Die eines Theaterschaffenden, der Polen verlässt, weil ihm die Pis-Regierung die Schaffensfreiheit nimmt.

Europäisches Kultur-Festival

Die Europäischen Wochen in Passau finden im kommenden Jahr vom 19. Juni bis zum 26. Juli statt. Sie sind ein Kultur-Festival, das in drei europäischen Staaten gastiert und dessen Veranstaltungen in Kirchen, Klöstern, Burgen oder Schlössern sowie auf Plätzen unter freiem Himmel stattfinden. International renommierten wie auch regional bekannten Künstlern soll dort eine Plattform gegeben werden.

Die Europäische Wochen wurden 1952 von amerikanischen Offizieren zusammen mit der Stadt Passau ins Leben gerufen. Ziel war die Interaktion europäischer Völker. Es galt, die Werte des kulturellen Erbes aufzuzeigen, zu betonen und dabei politische Barrieren zu überwinden.