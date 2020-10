Politik für Junge: Bayreuther Fraktion fordert Jugendversammlung

Damit die Anliegen von jungen Menschen wahrgenommen werden, will die Stadtratsfraktion Junges Bayreuth eine Jugendversammlung einführen. Ein entsprechender Antrag liegt der Stadtverwaltung bereits vor, teilt die Fraktion in einem Schreiben mit.

Themen der Jugendversammlung landen beim Stadtrat

Zusätzlich zur jährlichen Bürgerversammlung soll deshalb einmal im Jahr eine Jugendversammlung abgehalten werden. Die dort entstehenden Beschlüsse sollen dann im Stadtrat behandelt werden.

"Junge Bayreuther sollen die Möglichkeit haben, ihre Anliegen auf Augenhöhe mit gewählten politischen Vertretern zu kommunizieren. Das funktioniert nicht mit Lippenbekenntnissen, sondern nur mit echter Veränderung." Christian Schuh, Jugendpfleger der Stadt Bayreuth

Christian Schuh, Jugendpfleger der Stadt Bayreuth verweist darauf, dass Jugendliche in Bayern nicht an der Kommunalwahl teilnehmen dürfen.

Nachfolger für "gescheitertes" Jugendparlament Bayreuth

In dem Schreiben bezieht sich die Fraktion auch auf das inzwischen eingestellte Jugendparlament in Bayreuth. Dieses Projekt sei jedoch gescheitert, weil die jungen Bürger nicht auf Augenhöhe haben mitreden können, so Stefan Schuh, Dritter Bürgermeister der Stadt Bayreuth. Wenn Jugendliche das Gefühl haben, nur beschwichtigt zu werden, würden sie keinen Grund sehen, sich zu engagieren. Die geplante Jugendversammlung soll das Mitspracherecht von jungen Menschen erhöhen. Ein ähnliches Projekt gibt es nach Angaben der Fraktion in Bayern bisher noch nicht.