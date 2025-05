Politik der Zurückweisung – Was jetzt an den Grenzen passiert

Einen Tag, nachdem der neue Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) die Zurückweisung von Asylsuchenden angeordnet hat, scheint am Grenzübergang Kiefersfelden alles wie gehabt. Die Bundespolizei kontrolliert hier schon länger intensiv. Für Anwohner und Reisende nichts neues also.

Rainer Scharf von der Bundespolizeiinspektion Rosenheim betont, dass die intensivierten Grenzkontrollen "zeitlich und örtlich flexibel" stattfinden und die kontrollierenden Beamten nicht unbedingt Uniform tragen. "Man kann also nicht ausrechnen, wo gerade wie viele Beamte vor Ort sind."

Schutzersuchen hinfällig

Dass sich bei den Grenzkontrollen etwas verändert hat, bekamen heute schon ein Syrer und ein Palästinenser auf der A93 zu spüren. Beide waren Passagiere in einem Fernreisebus. Vor der Anordnung des Bundesinnenministeriums wäre geprüft worden, ob sie möglicherweise Anspruch auf Asyl in Deutschland haben. Neue Praxis ab heute: Die Polizei nimmt beide mit, erstattet Anzeige wegen unerlaubter Einreise und setzt die Männer in den nächsten Zug nach Kufstein in Tirol.

Ausgenommen von unmittelbaren Zurückweisungen sind "vulnerable Gruppen" wie Schwangere und Kleinkinder. Sie würden weiter an Erstaufnahmeeinrichtungen weitergeleitet, so ein Sprecher der Bundespolizei.

Kritik aus den Nachbarländern

Was ab diesem Zeitpunkt mit ihnen geschieht, ist völlig unklar. Vergangenen Herbst kündigte Österreichs Innenministerium bereits an, keine Personen zurückzunehmen, die an der deutschen Grenze abgewiesen werden.

Insgesamt sind Deutschlands Nachbarstaaten wenig erfreut über die Maßnahmen der neuen Bundesregierung. Das Justizministerium der Schweiz teilt via X mit, dass die Zurückweisungen aus Schweizerischer Sicht illegal seien. Außerdem bedauere der Alpenstaat, "dass Deutschland diese Maßnahmen ohne Absprache getroffen hat".