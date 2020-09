"Politik als Berufung": Ernst Hinsken in Haibach beerdigt

Familie, Freunde und politische Weggefährten haben am Samstag Abschied genommen von CSU-Politiker Ernst Hinsken. Der langjährige Bundestagsabgeordnete wurde in seiner Heimatgemeinde Haibach beerdigt. Hinsken war am vergangenen Wochenende gestorben. Er wurde 77 Jahre alt.

Hinsken habe "Politik nicht als Beruf, sondern als Berufung" betrieben, sagte der stellvertretende CSU-Parteichef Manfred Weber bei der anschließenden Trauerfeier. Auf diese Weise habe seine Arbeit Spuren hinterlassen, vor allem in seiner Heimatregion.

Hartnäckigkeit als Wesenzug

Der niederbayerische CSU-Vorsitzende und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer erinnerte an die Hartnäckigkeit, mit der Hinsken seine politischen Ziele verfolgt habe und die ihm seinerzeit auch die Anerkennung vom damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl eingebracht hätte. "Dem kommt man nicht aus", sagte Scheuer über Hinsken.

Hinsken, ein gelernter Bäckermeister, saß 33 Jahre lang im Bundestag. Bei zwei Wahlen erzielte er das beste Erststimmenergebnis aller deutschen Direktkandidaten. Er war außerdem zeitweilig Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium und Tourismusbeauftragter der Bundesregierung. 2013 kehrte er der Bundespolitik den Rücken. Dem Kreistag in Straubing hatte er noch bis Frühjahr 2020 angehört.

LED-Wand vor der Kirche

Wegen der Corona-Hygienebestimmungen konnten nur ausgewählte Personen an der Trauerfeier in Haibach teilnehmen. Der Gottesdienst wurde auf eine LED-Wand im Freien und ins Internet übertragen. Unter den Trauergästen waren auch der Landrat von Straubing-Bogen, Josef Laumer, der Präsident der Handwerkskammer Niederbayern/Oberpfalz, Georg Haber, sowie der Bürgermeister von Haibach, Fritz Schötz. Am kommenden Dienstag findet noch einmal ein Trauergottesdienst für Hinsken in der Pfarrkirche von Regen statt.