Polderstreit: Bernreiter sieht sich durch Experten bestätigt

Der Deggendorfer Landrat Christian Bernreiter (CSU) sieht sich durch die Forschung von Peter Rutschmann bestätigt: Der Professor für Wasserbau und Wasserwirtschaft an der TU München kommt zu dem Ergebnis, dass der Verzicht auf Polder im Oberlauf sich sehr wohl auf künftige Hochwasserereignisse im Raum Deggendorf und Passau auswirken würde.

"Die Wahrheit kommt halt immer ans Licht"

Der Vorwurf des Wirtschaftsministers und Freie-Wähler-Chefs, Hubert Aiwanger, an ihn, er verbreite in diesem Zusammenhang Fake-News, erweise sich als haltlos, so Bernreiter.

"Ich hätte eine Entschuldigung erwartet, weil mir natürlich klar war, dass ich keine Fake-News sondern Fakten erzähle." Christian Bernreiter

Er wolle mit der Bayerischen Staatsregierung gut zusammenarbeiten, "aber die Wahrheit kommt halt immer ans Licht."

Experte widerspricht Aiwanger

Vor einer Woche hatte Hubert Aiwanger im BR Fernsehen erklärt, es gebe ein "Rutschmann-Gutachten, bezogen auf den Polder in Regensburg, das wirklich sagt, bis nach Deggendorf und Passau runter ist nichts mehr festzustellen." In einem Interview mit dem BR wies der TU-Professor Peter Rutschmann die Aussage zurück. Jeder der beiden gestrichenen Polder bei Regensburg hätte in Deggendorf noch immer eine Senkung des Wasserspiegels von 1,6 Prozent zur Folge. Beim Hochwasser 2013 in Deggendorf wäre so der der Wasserspiegel rein rechnerisch unterhalb der Deichhöhe gewesen, die laut Rutschmann zu niedrig war. Vor allem bei extremen Hochwasserereignissen könnten geringe Prozentsätze entscheidend sein, so der Experte. "Es geht im Hochwasserfall wirklich um Zentimeter."