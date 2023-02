Polarlichter in Franken: Erfahrungen eines "Augenzeugen"

Polarlicht entsteht durch Sonnenstürme

Verantwortlich für Polarlichter sind sogenannte Sonnenstürme. Dabei werden elektrisch geladene Teilchen von der Sonne fortgeschleudert. Stoßen diese Teilchen des Sonnenwindes auf unsere Erdatmosphäre, leuchten Luftmoleküle auf. Für die rund 150 Millionen Kilometer große Entfernung zwischen Sonne und Erde brauchen die Sonnenwind-Teilchen etwa anderthalb bis zwei Tage. Bei normaler Sonnenaktivität sieht man die Polarlichter nur in den höheren Breiten. Ist der Sonnensturm aber besonders stark, dann ist das Polarlicht auch in Deutschland zu sehen, in der höheren Atmosphäre leuchtet es rot, weiter unten grün.

Polarlichter sind nicht planbar

Grüne Polarlichter werden nach Angaben von Experten meist durch Sauerstoff in einer Höhe von 80 bis 150 Kilometern erzeugt. In einer Höhe zwischen 150 bis 600 Kilometern entstehen durch Stickstoffatome rote oder auch blaue Farben. Wie die Sternwarte Nürnberg auf BR24-Anfrage mitteilte, seien Polarlichter etwas völlig unplanbares und daher sehr schwer vorhersehbar. Deswegen sind in der Sternwarte auch keine speziellen Veranstaltungen geplant. Außerdem würden die Teleskope der Sternwarte bei Polarlichtern auch nicht weiter helfen, da das Phänomen nur mit dem bloßen Auge zu beobachten sei.

Mit Informationen von dpa