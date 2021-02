Pokalerfolg bringt Jahn Regensburg Millioneneinnahme

Ein langer Fußball-Abend ist für den SSV Jahn Regensburg im Freudentaumel geendet. Der Zweitligist besiegte im Achtelfinale des DFB-Pokals den 1. FC Köln mit 4:3 im Elfmeterschießen - nach 120 Minuten hatte es 2:2 gestanden - und zog damit erstmals in der Vereinsgeschichte in die Runde der letzten acht Teams ein.

Drittes Elfmeterschießen - dritter Erfolg

Für den SSV Jahn war es nach den Erst- und Zweitrundenerfolgen bei den Drittligisten 1. FC Kaiserslautern und SV Wehen Wiesbaden die dritte Entscheidung im Elfmeterschießen in dieser Pokalsaison - und zum dritten Mal gingen die Regensburger als Sieger vom Platz.

Dabei hatte das Spiel aus Regensburger Sicht denkbar unglücklich begonnen: Nach 22 Minuten stand es nach Toren von Ismail Jakobs und Emmanuel Dennis bereits 2:0 für die Gäste vom Rhein. Doch der Jahn glich noch vor der Pause durch Scott Kennedy und Jann George aus, während den Kölnern ein Tor zum zwischenzeitlichen 3:1 aberkannt wurde.

In Halbzeit zwei hatten dann beide Teams Chancen, in Führung zu gehen, die sie nicht nutzten. Jahn-Keeper Alexander Meyer hielt in der 78. Minute auch noch einen Handelfmeter von Dennis, ehe die Verlängerung und das Elfmeterschießen folgten.

Freude bei den Jahn-Verantwortlichen

Jahn-Trainer Mersad Selimbegovic zeigte sich nach dem Spiel glücklich: "Es ist ein typisches Pokalspiel geworden. Es war wichtig, dass die Mannschaft Charakter und Moral gezeigt hat nach dem Rückstand. Da haben wir uns belohnt und hatten das Quäntchen Glück mit dem dritten Gegentor, dass es nicht zählt. Wir haben sehr diszipliniert und leidenschaftlich verteidigt. Darauf können wir stolz sein." Und auch Vorstandschef Hans Rothammer bejubelte den größten Erfolg des Vereins im Pokal bis dato: "Einfach unglaublich, was da passiert ist heute. Ein Traum." Zugleich sprach er Mannschaft, Trainer und Team im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk ein großes Kompliment aus.

Eine Million Euro für Einzug ins Viertelfinale

Das Weiterkommen hilft dem Jahn, der im Spiel gegen den 1. FC Köln coronabedingt wieder auf ein vermutlich ausverkauftes Stadion mit 15.000 Zuschauern verzichten musste, auch finanziell: Rund eine Million Euro erhält der Verein für den Einzug ins Viertelfinale. Eine willkommene Geldspritze für den Verein, bei dem es in den vergangenen Monaten auch Gehaltsverzichte von Spielern, Trainern und Angestellten gab.

Im November hatte Geschäftsführer Christian Keller bereits deutlich gemacht, dass man in der aktuellen Saison mit Einbußen von rund 30 Prozent rechne. Damals war er noch von einer schwarzen Null oder vielleicht einem kleinen Minus zum Saisonabschluss ausgegangen.

Auslosung am Sonntag in der "Sportschau"

Der SSV Jahn ist nun einer von zwei Zweitligisten im Viertelfinale - und zugleich der letzte bayerische Verein. Wer der nächste Gegner wird, entscheidet sich am Sonntag: Dann erfolgt die Auslosung in der ARD-"Sportschau".

Hans Rothammer wünschte sich bereits einen Gegner, "den wir wieder besiegen können", aber betonte auch, dass Erfolge in der Liga mindestens genauso wichtig seien, um möglichst schnell den Klassenerhalt zu sichern.