Polizei sucht nach vermisster Seniorin aus Dießen am Ammersee

Die vermisste Waltraud Resch aus dem Seniorenheim in Dießen am Ammersee ist 74 Jahre alt und leidet an Demenz. Sie braucht deshalb dringend Betreuung, so die Polizei. Die am Samstagnachmittag um ca. 14:30 Uhr eingeleiteten Suchmaßanahmen durch die Polizei Dießen, die Polizei Weilheim, die Bundespolizei, die Polizeihubschrauberstaffel, sowie einen Polizeidiensthund und die Mantrailer-Staffel der DLRG Pöcking-Starnberg seien erfolglos geblieben und gegen Mitternacht fürs Erste abgebrochen worden. Sie würden heute jedoch fortgesetzt, so ein Beamter der Polizeiinspektion Dießen auf BR-Anfrage.

Beschreibung der Vermissten

Frau Resch wird wie folgt beschrieben: etwa 1,70 Meter groß, grau meliertes Haar. Sie trägt einen weinroten Pullover, dunkelblaue Jeans, vermutlich Hausschuhe und führt eine schwarze Handtasche bei sich. Als besonderes Kennzeichen vermerkt die Polizei, dass Frau Resch einen leicht schlurfenden Gang hat. Damit könnte sie Passanten auffallen.