Pogromnacht in München: Zeitzeuge Ernst Grube erinnert sich

Ernst Grube ist fünf Jahre alt, als die Nationalsozialisten zum Sturm auf jüdische Einrichtungen in ganz Deutschland aufrufen. Schon fünf Monate vor der Reichspogromnacht musste er miterleben, wie auf Hitlers Befehl die Alte Münchner Hauptsynagoge an der Herzog-Max-Straße, nicht weit vom Stachus, abgerissen wurde.

Enteignungen und Scheinexekutionen

Die Tragik und Tragweite der Ereignisse kann der kleine Ernst Grube freilich noch nicht erfassen. Er wohnt damals mit seiner Familie direkt neben der Synagoge in den jüdischen Gemeindehäusern. Doch schon bald müssen sie ihre Wohnung verlassen, denn die Nazis üben massiv Druck auf die jüdische Gemeinde aus und zwingen sie die Wohngebäude weit unter Wert zu verkaufen. Die Bewohner, darunter auch die Familie Grube, werden systematisch aus ihren Wohnungen gedrängt.

Als SA- und SS-Schergen in der Reichspogromnacht Jagd auf Juden machen, trifft es auch einen guten Bekannten der Familie Grube, den Hausmeister der Gemeindehäuser. Ernst Grubes inzwischen verstorbener Bruder Werner erinnerte sich:

"Der Hausmeister Goldlust wurde so wie viele, viele andere männliche Münchner von der Gestapo verhaftet. Bevor er nach Dachau kam, hat man ihn hier in der Herzog-Max-Straße zwischen Hausnummer 7 und Hausnummer 5 scheinexekutiert, das heißt man hat ihn an einem schmiedeeisernen Tor am Hals aufgehängt, und bevor er tot war, hat man ihn wieder abgeschnitten und nach Dachau verbracht." Zeitzeuge Werner Grube

Plötzlich verschwanden die Schulfreunde

Die Familie Grube übersteht die Reichspogromnacht weitgehend unbehelligt. Die verzweifelten Eltern haben Ernst und seine Geschwister kurz zuvor ins jüdische Kinderheim in der Antonienstraße in München-Schwabing gebracht, wo die Kinder zunächst noch sicher sind. Doch schon bald muss der inzwischen achtjährige Ernst Grube miterleben, wie seine Freundinnen und Freunde von einem Tag auf den anderen verschwinden. Denn am 20. November 1941 startet der erste Deportationszug von Münchner Jüdinnen und Juden Richtung Osten. Darin auch mehrere Kinder aus der Antonienstraße.

"In diesem Transport waren 23 Kinder aus dem Heim, das heißt: Die Hälfte der Heimkinder wurde deportiert. Wir wussten nicht wohin und vor allen Dingen wussten wir auch nicht von den Folgen." Zeitzeuge Ernst Grube

Erst nach Kriegsende erfährt Grube, dass alle rund 1.000 Münchner Jüdinnen und Juden dieses ersten Transports im litauischen Kaunas erschossen worden sind – auch seine Spielkameradinnen und -kameraden aus der Antonienstraße. Weil Ernst Grube einen nichtjüdischen Vater hat, ist er vorerst geschützt, Doch Anfang 1945 wird er auch er zusammen mit seiner Mutter und seinen Geschwistern Richtung Osten deportiert – ins Konzentrationslager Theresienstadt, wo die Familie Grube Anfang Mai 1945 von der Roten Armee befreit wird.

Damit die Verbrechen der Nationalsozialisten nicht vergessen werden. engagiert sich der 88-jährige Ernst Grube bis heute in der Erinnerungsarbeit.