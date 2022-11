Pogromnacht für Schuster "schlimmster Tag deutscher Geschichte"

Für den Präsidenten des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, ist die Reichspogromnacht vom 9. November 1938 "der folgenreichste und schlimmste Tag der deutschen Geschichte". Wenn er "dieser Tage die Bilder brennender Flüchtlingsunterkünfte sehe, die Hakenkreuzschmierereien an Schulen und anderswo", habe er das Gefühl, "dass diese Gewissheit nicht häufig genug betont werden kann", sagte Schuster am Mittwochabend bei einem Gedenken an die Novemberpogrome am Platz der Alten Synagoge in der Würzburger Domerschulstraße.

Zentralratspräsident Schuster sagte, Unsicherheit sei schon immer ein Nährboden gewesen "für radikales Gedenken, für vereinfachende Ideologie und einen Hass, der sich gegen alles richtet, das als anders wahrgenommen wird". Juden seien in diesen Zeiten besonders häufig Opfer von Angriffen und Beleidigungen, sie müssten als Sündenböcke herhalten. Die Gesellschaft dürfe bei ausländer- oder judenfeindlichen Taten "nicht wegschauen und das einfach so hinnehmen".

Jüdische Gemeinschaft trauere um sechs Millionen Tote

Der 9. November 1938 dürfe nicht nur am Jahrestag Thema sein, er müsse ganzjährig im Bewusstsein verankert sein. Man dürfe "nicht nachlässig werden", wenn es dieser Tage heiße, die Deutschen hätten auch "ein Recht zu vergessen" oder der unsägliche Begriff einer "Holocaust-Kultur" verwendet werde.

"Glauben Sie mir, was manchen lästig erscheint, ist die Last, die vor allem Jüdinnen und Juden zu tragen habe", erläuterte er. Die jüdische Gemeinschaft trauere bis heute um sechs Millionen Tote der Shoa, diese Last könne und solle auch nicht geteilt werden: "Aber es gibt etwas, das heißt Empathie. Und damit diese entstehen kann, braucht es Respekt." Respekt vor jenen, die diese Last tragen müssten.

Offene Gewalt gegen jüdische Menschen

Mit der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 gingen die Nationalsozialisten zur offenen Gewalt gegen die jüdische Minderheit im Dritten Reich über. Vielerorts brannten die Synagogen und jüdischen Gebetshäuser. Jüdische Geschäfte und Wohnungen wurden verwüstet und jüdische Bürger misshandelt. Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass mehr als 1.300 Menschen getötet und mindestens 1.400 Synagogen in Deutschland und Österreich stark beschädigt oder zerstört wurden.

Mit Material von epd