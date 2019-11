Poetry-Slam mit den Bamberger Symphonikern

Mit einem Konzert der etwas anderen Art haben die Bamberger Symphoniker versucht, sich ein neues Publikum zu erschließen. In der Bamberger Konzerthalle haben drei Poetry-Slamer zur Musik der Symphoniker um die Gunst des Publikums gebuhlt. "Slam Symphony" heißt das Konzertformat, das die Bamberger Symphoniker jetzt zum ersten Mal ausprobiert haben.

Poetry-Slam: Das Publikum stimmt durch Applaus ab

Zu Edward Elgars "Enigma-Variationen" hatten die Bamberger Symphoniker am Donnerstagabend (21.11.19) in die Bamberger Konzerthalle geladen. Das besondere daran: Nach dem Dirigenten Nikolaj Szeps-Znaider betraten noch drei weitere Akteure die Bühne. Drei Solisten, keine Musiker sondern Autoren - genauer: Poetry-Slammer. Sie bekamen vorab die Themen des Werkes mitgeteilt und sprachen dann ihre jeweiligen Gedanken zur zuvor gehörten Musik. Am Ende, so ist es Regel bei Poetry-Slams, entschieden die Bamberger Konzertbesucher darüber, welcher der Autoren als Sieger die Konzerthalle verließ.