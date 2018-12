Podiumsgespräch zu Missbrauch in der Kirche mit dem Bischof

Die Veröffentlichung der von der Deutschen Bischofskonferenz in Auftrag gegebenen "Studie zum sexuellen Missbrauch an Minderjährigen" durch Kleriker erschüttere Kirche und Gesellschaft, so die Domschule. Dies geschehe "sowohl durch das Ausmaß der dokumentierten Fälle als auch durch das so erforschte System des Wegschauens, Verdrängens und Vertuschens". Letzteres verhindere das konsequente Einstehen und die notwendige Hilfe für die betroffenen Personen, die Bestrafung der Täter und einen wirksamen Schutz vor weiterer sexueller Gewalt.

Alle Eintrittskarten vergeben

Die Konsequenzen aus der Missbrauchsstudie diskutieren neben dem Würzburger Diözesanbischof Franz Jung und dem Missbrauchsopfer Godehard Herzberger noch die ehemalige Bundesministerin Christine Bergmann als Mitglied der "Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs" und Hans-Joachim Salize vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim. Salize ist auch Mitglied des Forschungskonsortiums der Studie zum sexuellen Missbrauch. Es moderiert Matthias Drobinski von der Süddeutsche Zeitung. Alle kostenlos ausgegebenen Eintrittskarten für diesen Abend sind nach Auskunft der Domschule vergeben.