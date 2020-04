Podcast "Corona in Bayern": So lebt Basketballstar Dirk Nowitzki

Den Podcast "Corona in Bayern" finden Sie hier. Er ist wochentags ab ca. 17 Uhr abrufbar im BAYERN 1-Podcastcenter und auch auf BAYERN1.de, in der BR24 App und überall, wo es Podcasts gibt.

Neuer Job: Aushilfslehrer

Mit drei Kindern zuhause - Basketball-Legende Dirk Nowitzki hat sich mit seiner Familie weitgehend in die eigenen vier Wände zurückgezogen. Die Familie lebt in Dallas in den USA, die weltweit mittlerweile am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen sind. Für seine Kinder ist es eine ungewöhnliche Zeit: Die Schulen sind geschlossen, auch Freunde treffen ist praktisch unmöglich. Nowitzki selbst springt als Aushilfslehrer ein und erklärt ihnen ständig die Lage: "Ich versuche einfach, mich da voll in die Familie natürlich zu integrieren". Als Vorteil sieht er hier, dass seine Kinder noch relativ klein sind und der Heimunterricht vom Stoff her dadurch einfacher ist. Diesen bekommt die Familie Nowitzki über das Internet vom Kindergarten zugespielt. Nur die Kinder wollen nicht immer gleich mitmachen und versuchen, sich ständig ablenken. "Meine Frau hat das zum Glück alles im Griff, ich bin da der gute Rückhalt", erzählt Nowitzki.

Ostern im kleinen Kreis

Für Dirk Nowitzki war es dieses Jahr ein besonderes Osterfest. Seine Eltern leben in der Würzburger Gegend, mehrere tausend Kilometer entfernt. Ein gemeinsames Ostern war durch die Reisebeschränkungen nicht möglich. Deshalb haben die Nowitzkis ihr Osterfest dieses Jahr in den heimischen Garten in Dallas verlegt. Mit Eiersuche und vielen Süßigkeiten hat Dirk Nowitzki seinen Kindern, trotz der Situation um das Coronavirus, ein tolles Osterfest beschert. Dennoch hätte er seine Eltern, mit denen er täglich Kontakt hat, gerne mit dabei gehabt: "Hoffentlich geht das bald wieder".

Bewährungsprobe für die Figur

Vor rund einem Jahr beendete Dirk Nowitzki seine Karriere als Basketballer. Durch die neu gewonnene Freizeit bekam Nowitzki regelrechten Heißhunger: Er probierte sich durch sämtliche Fastfoodketten und verschiedene Landesküchen. Seit Herbst arbeitet er wieder an seiner Ernährung und versucht außerdem, regelmäßig Workouts zu machen. Handstände wie früher sind in seinem Trainingsplan zwar nicht mehr enthalten, dafür aber eine gesunde Mischung aus Radfahren, Tennis und Crosstraining. "Ansonsten werde ich jetzt nicht mehr der Workout-Guru sein", erzählt Dirk Nowitzki im Podcast.

Die Inhalte im Podcast:

Basketball-Superstar Dirk Nowitzki über seinen amerikanischen Traum in Corona-Zeiten.

BR-Wissenschaftsexpertin Anne Kleinknecht erklärt, warum Österreich die Schutzmaßnahmen bereits lockert und Frankreich diese strikt verlängert.

Doc Pablo: Pablo Hagemeyer, Psychiater und Psychotherapeut, mit seinem Tipp des Tages. Heute: Mit kreativer Küche durch die Coronakrise.

Moderation: Thorsten Otto

